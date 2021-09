Sergio Ramírez: las dictaduras repiten sus mentiras, su saña y odio" dice ante acusación y orden de detención

El laureado escritor nicaragüense y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado reaccionó a la acusación que por supuestamente "incitar al odio y violencia" promovió el régimen de Daniel Ortega en su contra. Ramírez recordó que la dictadura de Somoza también lo acusó en 1977 por "delitos parecidos" como "terrorismo, asociación ilícita para delinquir y atentar contra el orden y la paz".

"La dictadura de la familia Ortega me ha acusado a través de su propia fiscalía, y ante sus propios jueces, de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional, y otros que no he tenido tiempo de leer, acusaciones por las que se encuentran presos en las mazmorras de la misma familia muchos nicaragüenses dignos y valientes" dijo Mercado en una declaración pública.

Ramírez rechazó las acusaciones y desnudó que las "dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, su saña, su odio y sus caprichos".

"Son los mismos delirios, el mismo empecinamiento ciego por el poder, y la misma mediocridad de quienes teniendo en su puño los instrumentos represivos, y habiéndose despojado de todos los escrúpulos, creen también que son dueños de la dignidad, de la conciencia y la libertad de los demás" reprochó el ganador del Premio del Premio Cervantes 2017.

El régimen de Daniel Ortega ordenó la detención de Ramírez y orden de detención. La fiscalía lo acusa por recibir fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, vía Fundación Luisa Mercado. Según la fiscalía la FVBCH lavaba dinero, aunque los fondos que ingresaban a dicha ONG dedicada a apoyar la libertad de prensa y periodistas son lícitos y registrados y autorizados por la cancillería de Nicaragua.

"Como anuncian que van a allanar mi casa, lo que van a hallar es una casa llena de libros. Los libros de un escritor. Los libros de toda mi vida" anunció Ramírez ante el allanamiento de su vivienda en Managua.

Agregó "Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad, y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre. Las únicas armas que poseo son las palabras, y nunca me impondrán el silencio" aseguró el escritor de 79 años de edad.