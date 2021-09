Gioconda Belli: acusación contra Sergio Ramírez es pura maldad y venganza de Daniel Ortega

La escritora Gioconda Belli calificó como una “vergüenza” la acusación contra el escritor, novelista y ex vicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado acusado por la Fiscalía de "realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia". Belli asegura que el mundo “no cree” lo que está montando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las voces disidentes.

“No tiene nombre lo que está pasando, Sergio es un personaje que ha dado mucho por Nicaragua, es una persona que ha mantenido las letras nicaragüenses, que ha dado mucho apoyo a los jóvenes nicaragüenses, leer la acusación de la fiscalía es impresionante porque suponiendo que los señalamientos contra la Fundación Violeta Chamorro fuera verdad todo lo que dice la acusación las personas que tuvieron relación con la FVBCH no tienen por que ser culpado por haber sido ayudado por la Fundación Violeta chamorro”, expresó Belli en la cadena de medios de 100% Noticias, Nicaragua Actual, Despacho 505 y La Lupa.

La poeta señaló que las acusaciones que realiza el Ministerio Público controlado por Ortega perdieron el sentido del respeto “es una una crueldad y una venganza lo que está pasando en Nicaragua, no sé realmente cuándo va a detenerse esta irracionalidad es perder toda la razón y solo dedicarse a cobrarse las cuentas con las personas que ellos Daniel Ortega y Rosario Murillo sienten que les han hecho algo en sus vidas porque Nicaragua no le ha hecho nada esa gente a la que están acusando”

Al mismo tiempo, la escritora considera que la acusación contra Ramírez es una ofensa contra los nicaragüenses que se sienten orgullosos de sus escritores “esto es pura maldad, falta de seriedad y una venganza terrible, Sergio Ramírez no tiene nada que ver con los Estados Unidos, Estados Unidos no han sido el que le ha dado a Sergio Ramírez ser premio Cervantes, un hombre que ha trabajado infatigablemente por poner a Nicaragua en el mapa de la literatura con su festival Centroamérica Cuenta, no sé cómo decirlo siquiera estoy dolida, ofendida y muy preocupada por mi país, no nos merecemos lo que está pasando en Nicaragua con esta pareja”

El subdirector de El País, Javier Lafuente, escribió “La persecución de Ortega y Murillo llega a su clímax. Ordena la detención de la figura internacional más reconocida de Nicaragua, el que fuera su número 2, el escritor y ex vicepresidente Sergio Ramírez”

También el escritor e historiador de la Revista Nexos señaló “En Sergio Ramírez está encarnado todo lo que hay que defender en Nicaragua contra los nuevos tiranos de ese país: la libertad, la inteligencia, la democracia, la dignidad humana, la literatura y el valor de pelear por todo eso”

Ramírez fue galardonado con el Premio Cervantes 2017, fue vicepresidente durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) y ahora es crítico de Daniel Ortega, también fue acusado por haber recibido, a través de la Fundación Luisa Mercado que dirige, dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, indicó la Fiscalía en una declaración.

El Ministerio Público solicitó una orden de detención y allanamiento en contra de Ramírez Mercado, de 79 años, quien se encuentra fuera de Nicaragua y ya había anunciado que no regresaría al país para evitar represalias del régimen tras haber sido citado por el Ministerio Público.

La Fiscalía indicó que acusó a Ramírez Mercado, además, "por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia", por haber recibido a través de la Fundación Luisa Mercado, dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, "cuyos principales miembros de su Junta Directiva se encuentran acusados por realizar conductas de apropiación indebida, lavado de dinero, bienes y activos".