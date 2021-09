Daniel Ortega rechaza alerta de obispos sobre covid-19 "por mucho que digan misa, demuestran temor"

Durante el 42 aniversario de fundación de la sancionada policía sandinista, el dictador Daniel Ortega rechazó la alerta que emitieron los obispos de la iglesia católica sobre el aumento de los contagios y muertes por covid-19. Ortega llamó a los nicaragüenses a tener “fe”.

“El país ha logrado salir adelante de la pandemia, los nicaragüenses nos sentimos orgullosos y que con mucho optimismo saldrá adelante, hay que tener fe en Cristo, los que no tienen fe, por mucho que digan misa, lo que demuestran es que no tienen nada de cristianos, demuestran temor”, expresó Ortega

Las declaraciones del dictador fueron en respuesta a la alerta que lanzó Monseñor Rolando Álvarez, quien manifestó que Nicaragua vive una "hecatombe sanitaria" por los estragos del coronavirus.

El obispo denunció que los hospitales no tienen capacidad para seguir tratando a pacientes que necesitan atención Covid, e incluso ser intubados. Y alertó "estamos viviendo tristemente una vorágine, una especie de hecatombe sanitaria".

Este mediodía, la sancionada vicepresidente Rosario Murillo en sintonía con Ortega llamó a sus seguidores a “desoír” a los “perversos” sin importar sus vestiduras porque supuestamente el mal llega disfrazado de “buena voluntad”.

“Sabemos reconocer el bien y apartar los maleficios, apartar el mal, no importa el vestido que use porque el mal llega disfrazado de buena voluntad, lobo con piel de cordero, así lo hemos conocido pero sabemos descartar, desoír, ahí sí que aplicas el juego de los niños no oigo no oigo tengo orejas de pescado (...) desoyendo al malvado, al perverso, al que se viste como quiera vestir pero al fin y al cabo debajo están los diablos desgraciadamente así es”, manifestó Murillo.

En su discurso, Ortega reconoció que sólo el 18.6% de la población ha sido inmunizada frente al covid “más de 523 mil vacunados, 18.6% de la población, la meta son 2 millones 800 mil ciudadanos a vacunar”

En este sentido, Rosario Murillo reiteró el anuncio de Ortega que el 20 de septiembre dará inicio la vacunación voluntaria contra el covid 19 para las personas de 30 años a más.

"Arrancamos el día 20, después de las Vacaciones Bicentenarias con las primeras y segundas dosis, pero sobre todo las primeras de las personas entre 30, o sea del rango de edades que no habíamos cubierto antes, porque hemos ido con las personas más vulnerables, con los enfermos y luego por grupos de edad", informó Murillo.

Asimismo enfatizó que al 9 de octubre se espera llegar a la meta de casi un millón de nicaragüenses vacunados contra el covid 19 “Así que esperamos tener el 32 por ciento de la población y más si es posible cubierto para el 9 de octubre, siempre decimos, Dios mediante”, dijo Murillo.