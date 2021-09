Álvarez: Iglesia resiste que la lleven a plazas públicas para ser apedreada ante ataques de Daniel Ortega

Monseñor Rolando Álvarez expresó que la iglesia resiste ante los ataques del “demonio” que pretende llevarla a las plazas públicas para ser “apedreada”. Sin embargo, recordó que es necesario que la iglesia recorra el camino de la “flagelación de la pasión”, en referencia al calvario, crucifixión y muerte que lleva al triunfo de la resurrección, según las escrituras bíblicas.

“La iglesia que muchas veces es vilipendiada, señalada, acusada, calumniada, la iglesia que muchas veces quiere ser mancillada por el demonio. La iglesia que en tantas ocasiones ha querido ser llevada a las plazas públicas para morir apedreada”, manifestó

El obispo advirtió que algunos prefieren a Barrabas antes que Jesús “la iglesia que ante un grupo de masas que son enfervorizadas en el fanatismo gritan como aquella gente de esos tiempos ante Cristo y Barrabás, suéltanos a Barrabás y el Cristo dicen crucifícale, crucifícale, preferimos a barrabás”

LEER MÁS: Sergio Ramírez recibe respaldo de unos 250 escritores, artistas, diplomáticos

Álvarez dijo que el camino de la “flagelación” no es nuevo para la iglesia, pues en otros tiempos lo ha recorrido “esta iglesia debe recorrer ese camino, en la historia lo ha recorrido, no es nuevo, no es primera vez, no es de ahora, es de siempre y ese es uno de los signos más evidentes que esta es la Iglesia de Cristo. ¨Ay de ustedes si el mundo hablara bien, si todos hablaran bien de ustedes y el profeta Isaías nos da una gran luz al respecto. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás, ofrecí la espalda a quienes me golpeaban, la mejía a quienes me tiraban de la barba¨.

Monseñor señaló que la iglesia no debe echarse para atrás, sino ofrecer su espalda a quienes la golpean, la mejía a quienes la maltratan y se burlan de ella, y no apartar su rostro de los insultos y salivazos.

SEGUIR LEYENDO: Suplidora de oxígeno anuncia cierre en repunte de la pandemia en Nicaragua

“El Señor la ayuda, el la sostiene, por eso la iglesia no queda confundida nunca, nunca queda confundida, por eso la Iglesia nunca queda defraudada, por eso la iglesia proclama siempre la verdad de cristo, la verdad profética, por eso la iglesia recorre con su señor aprendiendo de él, el camino de la cruz”, concluyó Álvarez en su homilía.