Iglesia católica aboga por "una patria donde se respeten los DDHH, sin presos políticos

La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua señaló que los nicaragüenses necesitan una patria donde se respeten los derechos humanos, la libertad de pensar y opinar diferente, y que no existan presos políticos; en ocasión de los doscientos años de Independencia.

“Queremos ser una voz de aliento, ilusión y esperanza en una Patria que es nuestra historia, la familia, la comunidad, la sociedad y el futuro que todos soñamos. Una Patria donde se respeten los derechos humanos, la libertad de pensar y opinar diferente, donde juntos podamos levantar una economía que produzca bienestar para todos, sin leyes que repriman las iniciativas independientes y se respete el pluralismo social y político”, reza el mensaje.

Según el prelado, se requiere una patria donde no exista temor a elecciones libres, transparentes y competitivas “ni existan presos políticos ni medios de comunicación clausurados o impedidos de informar. Una Patria donde las autoridades, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ejerzan su autoridad como un servicio, faciliten el ejercicio de la libertad y la responsabilidad de todos, actúen con justicia y respeten los derechos de cada cual. Esto no puede ser obviado por razones que no correspondan a la verdad”

Y agregan “Una Patria donde los diversos sectores empresariales y los organismos de la sociedad civil puedan desarrollarse con un adecuado apoyo legal y fiscal, sin que los aspectos legales y fiscales se conviertan en medios de coacción”

La Comisión señaló que la situación política y social en Nicaragua no debe continuar igual “Tenemos décadas de confrontaciones que han generado desempleo, pobreza generalizada, inseguridad ciudadana, exilio forzado, desatención eficiente a la educación y a la salud. Por ejemplo, cuando se promueven aglomeraciones de personas irresponsablemente en medio de una pandemia mundial”