Sergio Ramírez: Nicaragua se acerca “a un régimen de partido único”

Madrid, 14 sep (EFE).- El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, sobre el que pesa una orden de arresto en su país por sus posiciones contrarias al Gobierno, denunció este martes en Madrid que Nicaragua se acerca a un régimen de partido único, bajo el mandato de Daniel Ortega, al que calificó de tirano.

"Nos acercamos cada vez más a un régimen de partido único, con un simulacro electoral", afirmó Ramírez en declaraciones a Efe, en las que dijo que los próximos comicios del 7 de noviembre son "una gran mentira" y "un simple trámite", con todos los candidatos de la oposición encarcelados.

"No hay un solo partido opositor articulado". "Es una crisis absoluta política la que hay en el país y no va a haber ninguna credibilidad si no se restablece el mínimo de garantías electorales, de garantías ciudadanas, y eso está muy lejos de suceder", denunció.

Nicaragua tiene convocadas para el 7 de noviembre unas elecciones en las que se elegirá al presidente y vicepresidente del país, 90 diputados nacionales y otros 20 ante el Parlacen (Parlamento Centroamericano).

Sin embargo, en los últimos meses las autoridades han detenido a los principales candidatos de la oposición, han invalidado candidaturas e incluso han cancelado partidos políticos, como denunció este lunes la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

El escritor, premio Cervantes 2017, que se encuentra en Madrid por compromisos editoriales, está recibiendo numerosas muestras de apoyo tras conocerse que la Fiscalía de Nicaragua ha ordenado su detención, acusado de "realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia".

Agradeció hoy las muestras de apoyo y las denuncias que se están haciendo sobre la situación política en Nicaragua, pero insistió: "Tienen que ser los nicaragüenses los que le den una salida política a esta crisis provocada por una voluntad dictatorial".

Y respecto al apoyo que recibe el gobierno de Daniel Ortega, reconoció que Cuba y Venezuela se lo dan "en cuanto a asesoría represiva", pero lamentó que "el apoyo económico lo sigue obteniendo paradójicamente de fuentes occidentales. El FMI acaba de desembolsar un préstamo de más de 300 millones de dólares. Esta es una paradoja verdadera", concluyó.

Sergio Ramírez (1942), que tuvo una participación activa en la revolución sandinista contra el dictador Anastasio Somoza, formó parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (1979-1985) y posteriormente fue vicepresidente del Gobierno (1985-1990), con Ortega al frente.

"Eso viene a ser una paradoja personal, que alguien que estuvo en la dirigencia de la revolución en los años 80, se haya convertido en todo lo contrario", declaró.

Y respecto a Daniel Ortega, del que dijo que "se ha convertido en un tirano", consideró que esta circunstancia "es una historia que se repite muy comúnmente", "que quienes aparecen como liberadores terminan como tiranos".