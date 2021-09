Productos del Aire solicita epicrisis del Minsa para rellenar tanques de oxígeno

11:20 a.m.

Continúa la desesperación de miles de nicaragüenses por oxígeno en las diferentes suplidoras de oxígeno médico del país. Desde tempranas horas de este sábado, se observó largas filas de vehículos en las afueras de Productos del Aire, para sorpresa de muchos, la agencia solicita una epicrisis del Ministerio de Salud (Minsa) para rellenar los tanques de oxígeno.

“Están pidiendo epicrisis sellada por el Minsa, mientras no traigas una epicrisis no te llenan el tanque de oxígeno medicinal que sería el de 220, qué es el grande”, dijo una fuente a 100% Noticias.

“Estamos haciendo fila en Productos del Aire, lo que no sabemos es si van a rellenar porque al parecer están pidiendo epicrisis, hemos tratado de conseguir epicrisis pero por ningún lado la hemos conseguido, mí mamá está siendo atendida por un médico privado no en el hospital y se requiere una epicrisis del Minsa”, explicó otra fuente a 100%Noticias.

Algunos pobladores se mostraron angustiados debido a que la empresa entregaría los tanques en horas de la tarde, cuando hay pacientes que no pueden estar sin oxigeno “Hablé con una trabajadora de ahí, hay oxígeno pero del pequeño del grande no hay, la gente está dejando los tanques porque hasta las 2 de la tarde van a entregar, no hay oxígeno ahorita en la mañana en Productos del Aire de carretera norte”, expresó

Una fuente de Productos del Aire informó a La Prensa que se está pidiendo la epicrisis de los pacientes que requieran la renta, para evitar la reventa del producto "hay cilindros que se han perdido y hoy en día los están utilizando de esa forma, que están revendiendo los cilindros de Productos del Aire. Entonces, si la persona solicita la renta, seremos estrictos con la epicrisis a la hora de cerrar un contrato"

Hasta el pasado martes el Ministerio de Salud había informado de 201 muertos y 12.153 casos confirmados de covid-19, con un repunte que alcanzó los 576 contagios en el lapso de una semana, el más alto desde que la pandemia alcanzó Nicaragua, en marzo de 2020, conforme las estadísticas del Gobierno.

En tanto, la red de médicos Observatorio Ciudadano Covid-19 reportó 25.156 casos sospechosos de covid-19, con 4.531 muertes por neumonía y otros síntomas de la pandemia, con un incremento de contagios del 61 % en la última semana.

El Gobierno de Nicaragua mantiene su posición de no establecer restricciones para detener la propagación de la pandemia, pero insistió en el uso de mascarillas y otras medidas sanitarias.