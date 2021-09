Monseñor Rolando Álvarez pide a creyentes a no permanecer "insensibles" ante el sufrimiento de los presos políticos

Monseñor Rolando Álvarez expresó que los creyentes no pueden permanecer “insensibles” ante el sufrimiento que viven los presos políticos en el país, por instó a pedir a Dios para que libere a su pueblo de la esclavitud y de toda cadena que los oprimen.

Álvarez señaló que la corrupción del sistema judicial provoca que inocentes paguen condenas injustas, por eso advirtió que estas acciones no escapan del señorío de Dios.

“Cuántas personas están privadas injustamente de su libertad, de la posibilidad de expresarse libremente, no escapa al señorío de Dios el tiempo de la reclusión, los poderes públicos que en cumplimiento de las disposiciones legales privan de la libertad personal a un ser humano poniendo como entre paréntesis un período, ellos no son señores del tiempo del preso, más aún cuando las reformas a las leyes hacen que inocentes paguen condenas injustas, sentencias injustas o viciadas por la corrupción de los sistemas judiciales”, expresó

En este sentido, el obispo llamó a los creyentes a no permanecer “insensibles e inertes” frente a la multiplicación de las denuncias y malos tratos practicados en diversos países a personas arrestadas arbitrariamente.

“Se constata el debilitamiento de los prisioneros, lesiones irreparables y humillantes para el cuerpo y para el espíritu ¿cómo no sentirse turbados? Cuándo se sabe que muchas familias angustiadas hacen en vano súplica en favor de sus seres queridos y que incluso sus peticiones de información se acumulan sin recibir respuestas ¿podrá la iglesia no tomar una actitud severa frente a la violencia infringida a la persona humana?, preguntó”

El representante de la diócesis de Matagalpa, señaló que quienes ordenan o practican estas violaciones cometen un delito “muy grave”, al retomar palabras del Papa Francisco “No se puede hablar de un ajuste de deuda con la sociedad en una cárcel sin ventanas” y agregó “procuren que los países siempre las presiones, las cárceles tengan ventanas y horizontes”

Además, Monseñor lamentó que algunos presos políticos no puedan despedirse de sus seres queridos, mientras otros no pueden asistir a sus familiares enfermos de gravedad.

“Hoy vemos el sufrimiento de presos políticos que no pueden despedir en el lecho de muerte a su madre, de padres que no pueden consolar al hijo enfermo o grave, de familias atormentadas al no saber nada de su familiar detenido, indudablemente nuestra Señora al pie de la cruz conoce muy bien estos sufrimientos, hoy suplicamos a nuestra señora de la Merced recoja el mar de lágrimas que sus hijos le ofrecemos” dijo

Álvarez instó a los fieles a orar e interceder por la verdadera libertad “líbranos del mal de todo esclavitud del pecado y de toda forma de gobierno, hoy son muchas las cadenas que nos oprimen (...) no ser más esclavos sino hijos en la libertad de los hijos de Dios porque para ser libre, nos liberó Cristo”