Miguel Mora cumple 100 días secuestrado, familiares demandan su liberación inmediata

Tras ganar la batalla contra el covid-19 en un hospital de Managua, Verónica Chavez, esposa del periodista y aspirante presidencial Miguel Mora continúa exigiendo su liberación inmediata. Mora cumple hoy cien días detenido arbitrariamente por el supuesto delito de “conspiración” para cometer menoscabo a la integridad nacional.

“A 100 días de estar injustamente encarcelado en el chipote demandó la total Libertad de mi esposo Miguel Mora. Miguel es inocente y lo saben, no ha cometido delito”, dijo Chávez.

La periodista considera que la recaptura de su esposo es un “ensañamiento” en su contra, el régimen de Daniel Ortega le confiscó el medio de comunicación 100%Noticias el pasado 21 de diciembre 2018.

“Confiscaron nuestro medio de comunicación, lo volvieron a capturar, se han ensañado con él siendo inocente. Cómo es posible que sabiendo que nuestro hijo Miguelito un niño que sufre de discapacidad y necesita del cuidado especial de su padre, no lo dejen estar con él. Sabiendo que no ha cometido delito por qué tenerlo capturado? ¿Qué puede hacer Miguel? ¿Por qué no lo liberan?”, preguntó Chávez.

La esposa del preso político lamenta que Ortega-Murillo aún no conceda el cambio de medidas cautelares del prisionero “No entiendo como alguien cristiano no pueda dar permiso a que su padre vea al niño sabiendo que miguelito está luchando por su vida en un hospital. El juez debe liberar a Miguel Mora, lo tienen preso sin cometer delito”

Chávez, esposa de Mora Barberena fue ingresada de emergencia el pasado 19 de septiembre y su hijo Miguelito Mora fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) el 15 de septiembre, quien se encuentra en estado delicado de salud luchando contra el virus.

En este sentido, el pasado 23 de septiembre el abogado de Mora, Gerardo González Riega, introdujo un escrito en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia en Managua para solicitar un cambio de medidas cautelares por arresto domiciliario.

“Ahorita voy a pedir el cambio de medidas cautelares, pedir que se le cambie por una menos gravosa, eso debería dar lugar a que la juez llame a una audiencia para discutir ese cambio de medidas cautelares. Hay algo que hacer y lo único que se puede hacer es eso”, explicó el defensor.

La petición fue respaldada por un dictamen médico del centro hospitalario en el que se encontraban la esposa e hijo.

El mes pasado, el representante legal solicitó en audiencia inicial que se le permitiera a Mora enfrentar el juicio bajo detención domiciliaria para garantizar el cuido de su hijo Miguelito, pero la judicial rechazó la petición.

En la acusación que formuló el Ministerio Público contra el preso político presentó como supuestas pruebas cinco tweets donde expresa su opinión y analiza el contexto nacional. Pese a que Mora fue amnistiado en junio del 2019, la fiscalía presentó un video manipulado del propagandista afín al régimen Max Blumenthal, a quien Mora le habría dado entrevista en julio del 2018, donde analiza escenarios de la situación en el país en ese entonces.

Otra prueba absurda fue la presentación de cinco tweets, uno de ellos fue: “La Corte Suprema Sandinista al filo de ser sancionada”, según fiscalía el 9 de enero del 2020, Mora expresó “clara alusión a su deseo de imposición de sanciones a la instituciones” dice el Ministerio Público controlado por el dictador Daniel Ortega.