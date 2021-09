Karen Lacayo sufre accidente en muro fronterizo, no logra pasar a EEUU, solo esposo e hijo

Lacayo quien huye de la persecución en Nicaragua orientada por Daniel Ortega contra los opositores, se encuentra en un refugio en Tijuana, México con lesión en su pierna izquierda confirmó su esposo Ramón Sosa.

Karen Lacayo, hermana del preso político Edward Lacayo, sufrió un accidente tras caer del muro fronterizo que divide a México y Estados Unidos, al intentar cruzarlo por segunda vez. Lacayo quien huye de la persecución en Nicaragua orientada por Daniel Ortega contra los opositores, se encuentra en un refugio en Tijuana, México con lesión en su pierna izquierda confirmó su esposo Ramón Sosa.

Sosa se encuentra en suelo estadounidense con su hijo y no logra contener las lágrimas al contar ese momento de tensión al tratar de cruzar el muro. Con todo el dolor de su alma no logró que su esposa escalara el muro de 10 metros de altura. Ramón se encontraba en la cima del muro y sujetaba a Karen de sus manos para ayudarla a subir, pero el intento fue en vano. Oficiales de migración de México jalaron a Karen de los pies, cayó y sufrió la lesión en su pierna, aseguró Sosa.

"La agarré a ella dos veces de la mano, ella se me zafaba y me podía caer con ella. Ella trepó como 4 metros, y no pude ayudarle ni ella pudo trepar. Ella no pudo, los agentes de México la agarraron la jalaron de los pies, cae y sufre la lesión en su pie izquierdo, la rodilla izquierda" informó Sosa.

Sosa, en ese momento ya estaba en territorio estadounidense, los oficiales de la patrulla fronteriza, le "pusieron la bota en la cabeza", (un procedimiento que lo hacen con todos) y luego "me puse las manos visibles en la cabeza. Ellos revisaron las bolsas, nos quitaron las fajas del pantalón y cordones de los zapatos, llamaron un microbus nos llevaron a un cuarto frío" relató a 100% Noticias.

El esposo de Karen, su hijo y el excarcelado político Melkissedec López, fueron trasladados al centro de detención, donde solo permanecieron tres días. Melkissedec se encuentra en un albergue, mientras Ramón y su hijo están en casa de familiares en Cayo Hueso. Los tres tendrán que presentar sus pruebas de persecución ante una Corte en Estados Unidos.

"Parece que alguien nos ayudó, porque una oficial me llamó y me preguntó por mi esposa, le conté lo sucedido. Y me dijeron que ella cruce. Yo llamé y me salía apagado el teléfono de Karen, no contestó porque en la caída se le dañó el celular" explicó Sosa.

Sosa logró ayer comunicarse con Karen Lacayo, todavía no precisan si tiene fractura y la van a valorar médicos para conocer si requiere una cirugía.

La esperanza es que cuando Karen se recupere, vuelva a realizar el tercer intento por cruzar a suelo estadounidense.

"Un cuñado de mi hermana que vive en Tijuana, dice que hay una zona plana, y podría caminar más fácil, para que pueda pasar y entregarse a las autoridades de migración" dijo el esposo de Lacayo.

A Karen la querían matar

Ramón Sosa, esposo de Karen Lacayo, laboró por 12 años en la Corte Suprema de Justicia, fue despedido el 21 de septiembre del 2020 como parte de las represalias a la familia Lacayo. Se desempeñaba como Secretario judicial, antes fungió como notificador judicial.

El lunes de la semana pasada, tanto Sosa como Lacayo, realizaron el primer intento frustrado por ingresar a Estados Unidos, fueron devueltos. Sosa explicó el calvario de persecución a las autoridades mexicanas "mi esposa corre peligro, ya ni echarla presa quieren, sino que la quieren matar, mi cuñado está preso" explicó Sosa a un funcionario que según él se conmovió y no los reportó como deportados.

Esto permitió que buscaran hospedaje en el Hotel Libertad de Tijuana, un sitio muy peligroso, según Sosa. El pasado viernes realizaron el segundo intento, Sosa, su hijo y Melkissedec lograron cruzar el muro y Karen yace en una cama de un refugio en México.