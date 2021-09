Madre de Lizandra Jarquín rechaza candidatura a diputado del cirujano plástico David Páramo

La señora Sandra González, madre de la joven Lizandra Jarquín, de 25 años, (q.e.p.d) rechazó la candidatura a diputado del cirujano plástico David Alberto Páramo Sandoval, quien fue condenado el 22 de septiembre del 2016 por los delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes en perjuicio de su paciente, Lizandra Jarquín.

100%Noticias conversó con González, quien se mostró sorprendida al conocer la noticia que Páramo es candidato a diputado del partido Alianza por la República (APRE) por el departamento de Masaya.

“Estoy asustada, para mí es un ex presidiario, un delincuente, ¿Cómo es posible que personas de esa talla estén corriendo para un cargo público?”, cuestionó la madre de la víctima

El cirujano plástico publicó en redes sociales una foto con la leyenda “Muchos proyectos de desarrollo para la juventud. Salud y bienestar para la niñez y adolescencia. Masaya merece lo mejor. Vota en la casilla 10 Dr. David Páramo, diputado por Masaya”

Al respecto, González considera que Páramo no merece un voto de confianza por el daño que causó a las víctimas de negligencia médica. “Solo en mi país ocurren ese tipo de cosas, dice que va a hacer proyectos de salud para la juventud a lo mejor va a implementar su carnicería otra vez para seguirle haciendo daño a la gente (...) a mí me marcó para toda la vida perdí a mi hija me tocó la peor parte. Habían otros casos pero no lo denunciaba, a pesar de todas sus influencias yo me atreví a denunciarlo y logré un 50% de justicia porque de los tres años que le dieron cumplió la mitad”

Páramo no regresó dinero

Para Sandra, los candidatos a diputados deberían ser ciudadanos honestos que no tengan problemas con la ley “una persona honesta que no haya tenido problemas con la ley menos un ex presidiario, un delincuente porque es un ladrón a mi hija la engaño, la mató y le robó porque nunca entregó el dinero de retorno por el daño causado ni siquiera para los gastos fúnebres, en estos cargos deberían de andar personas correctas que no hayan tenido ningún problema con la ley (...) como su clínica de carnicería ya no les rentable ahora quieren vivir de la política”

Al mismo tiempo, la madre de la víctima lamentó que el Consejo Supremo Electoral (CSE) aprobará la candidatura del cirujano plástico ¿Cómo es posible que una persona que ha causado tanto daño ande haciendo vida política? totalmente en desacuerdo, no se examinó, no se investigó a las personas antes de ofrecerles esos cargos para que corran en elecciones, fue una falla total desde la cabeza hasta los pies ¿Cómo se le va a pasar eso? tiene que pasar por un filtro” dijo

La joven Lizandra Jarquín, de 25 años, (q.e.p.d) murió el 17 de junio de 2016 después de someterse a una operación estética de lipoescultura y aumento de glúteo. El 12 de agosto de 2016, la juez Iveth Pineda, titular del Juzgado Sexto Local Penal de Managua, declaró culpable al médico, pero pidió su libertad aduciendo complicaciones en su salud.

El 18 de marzo de 2018, la jueza Primero de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, Roxana Zapata resolvió otorgar a Páramo el beneficio de suspensión de pena por considerar que cumplía con los requisitos exigidos por la ley.