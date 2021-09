Dictadura impide salida de Mauricio Madrigal y retira su pasaporte

La Dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, a través del Ministerio de Migración y Extranjería (DGME) impidió a Mauricio Madrigal, jefe de prensa de canal 10 saliera del país.

La Dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, a través del Ministerio de Migración y Extranjería (DGME) impidió a Mauricio Madrigal, jefe de prensa de canal 10 saliera del país por medio del aeropuerto la mañana de este miércoles.

Minutos después de lo sucedido, Madrigal explicó a los periodistas que su viaje a Estados Unidos obedecía a una reunión de trabajo.

Lea: Madre de Lizandra Jarquín rechaza candidatura a diputado del cirujano plástico David Páramo

“Yo iba a Estados Unidos a una reunión de trabajo hoy y sin ninguna explicación un agente de Migración me pidió mi pasaporte y me dijo que no podía salir del país, sin ninguna explicación”, dijo a periodistas el jefe de prensa de Acción 10.

Madrigal explicó que después que le retiraron el pasaporte, un oficial de Migración le indicó que se retirara del lugar.

“Mi pasaporte quedó bajo custodia de Migración y Extranjería. Me sorprende porque yo no tengo causa abierta, no sabía que tenía restricción migratoria porque nunca fui notificado por ningún juez ni nada”, sostuvo el comunicador.

“Solamente soy periodista, somos periodistas, no soy político, no ando metido en nada, a mí me tomó por sorpresa porque ni sabía que tenía restricción migratoria, fue una inversión que se hizo con la compra del boleto”, sostuvo Mauricio Madrigal.

Lea más: Nicaragua: siete muertos por accidentes de tránsito en cinco días, sepultan a tres víctimas en Masaya

El jefe de prensa de canal 10, ya había sido citado por la Fiscalía Sandinista, para cuestionarlo sobre el trabajo realizado en el noticiero que dirige. También lo amenazaron la Ley de Cyberdelitos.

También sin pasaporte

A finales de junio de este año, las autoridades de Migración del puesto fronterizo de Peñas Blancas retiraron el pasaporte del periodista Julio López, miembro de la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes (Pcin), cuando viajaba a Costa Rica a unas gestiones personales y visitar a su familia.

“Yo viajaba hacia Costa Rica el 22 de junio de 2021. Al llegar al puesto fronterizo de Peñas Blancas dos funcionarios de migración me estaban esperando y me aislaron de los demás pasajeros. Me indicaron que no podía viajar porque tenía una orden de restricción migratoria. Al preguntarles el motivo, me dijeron que fuera a preguntar al Consejo Supremo Electoral (CSE)”, dijo a 100% Noticias Julio López.

“Sabemos que hay una lista de Periodistas que maneja migración que tienen prohibido salir del país y quién lo intenta le pasa lo mismo que a mí”, denunció el comunicador independiente.

Violación a Derechos Humanos

Julio López denunció que el retiro de su pasaporte es un violación a sus derechos como nicaragüenses.

“Esto evidentemente es una violación a nuestro derecho a poder salir y entrar del país de manera libre. Es una forma de criminalización del ejercicio periodístico porque no hemos cometido ningún delito para que Migración nos impida salir del país”, denunció López.

También a defensores de DDHH

El pasado seis de agosto, las autoridades de Migración también impidieron la salida del doctor Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, cuando se disponía a viajar a Estados Unidos para unas sesiones de trabajo, según denunció el propio organismo.

Lea además: Éxodo: 41,500 nicaragüenses interceptados en frontera de EEUU entre enero y agosto de 2021

“Pensé que era un chequeo rutinario, pero me señala que lo tenía que acompañar a la oficina migratoria y pregunté ¿cuál era el motivo? él solamente dijo acompáñame por favor, (...) luego en una forma prepotente el funcionario me dijo que no iba a salir del país porque tenía retención migratoria le señalé que, si había algún proceso o una orden judicial, me dijo que no tenía conocimiento de eso que sólo estaba cumpliendo instrucciones de la dirección superior”, relató en ese momento Marcos Carmona.

Enseguida, dos patrullas policiales se apostaron afuera del organismo defensor de Derechos Humanos.