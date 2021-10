Paciente con covid-19 muere en ambulancia por falta de oxígeno, denuncian negligencia en Carazo

Familiares de Roberto Dubón Medal denunciaron por negligencia médica al personal del centro de salud "Sócrates Flores" del Municipio de San Marcos en Carazo por provocar el fallecimiento de su padre Dubón Medal, quien murió por falta de oxígeno mientras era trasladado en una ambulancia hacía el Hospital Regional Santiago de Jinotepe.

En redes sociales, los familiares explicaron que el pasado miércoles 29 de septiembre a las 6:30 de la mañana llevaron a Dubón Medal al centro de salud por una repentina falta de oxígeno, siendo atendido por el personal de turno a cargo de la doctora Ana Isabel Silva Bustos, pero decidieron trasladarlo en una ambulancia que aparentemente no tenía el equipo necesario para mantener con vida al paciente.

LEER MÁS: Minsa entrega cuerpo equivocado de paciente que falleció por Covid-19, en Rivas

“Le tomaron la saturación de oxígeno que tenía en no más de 60 se le puso oxígeno y se logró estabilizar hasta 91, en ese momento la doctora insistentemente lo quiso mandar al Hospital Regional en ambulancia. Mi mamá le pidió que no lo enviaran todavía hasta que estuviera mejor y ellos se negaron; lo mandaron en una ambulancia sin oxígeno, sabiendo que el no poder respirar lo tenía mal”, denunciaron

La denunciante señaló que su padre falleció a consecuencia de un infarto por la falta de oxígeno “en un trayecto de menos de 10 min en ambulancia por un infarto, si ellos sabían que él iba a fallecer porque no dejarlo aquí cerca donde por lo menos le pudimos haber dicho adiós”

SEGUIR LEYENDO: Extensas filas en el Caribe de Nicaragua para vacunarse contra el COVID-19

La epicrisis médica indica que Roberto Dubón Medal falleció por “neumonía atípica” “yo personalmente le pregunté a la directora del centro, ¿por que enviaron sin oxigeno a mi papa en la ambulancia? y su respuesta fue "seguro no había" y entonces le preguntamos ¿si no había oxígeno porque trasladar a una persona que no podía respirar? ¿Será que solo lo envían a morir en el camino y que no muera en su centro? Sus respuestas fueron sin ningún sentimiento alguno, estoy segura que para ellos era un paciente más, pero para mi familia era un esposo, padre, y abuelo”, expresó la hija del fallecido a la periodista Elba Molina.