Abogada Yonarqui Martínez decide no hablar más de política por “amenazas”

Ante las constantes "amenazas” de “privación de libertad”, la abogada Yonarqui Martínez, quien se ha destacado por defender a varios presos políticos, entre ellos al ticktocker Kevin Monzón, decidió no hablar más de política.

La reconocida abogada ha manifestado que seguirá ejerciendo su trabajo en la defensa de más de 40 personas a como lo ha hecho hasta el día de hoy.

“Mi trabajo siempre ha sido enfocado en la defensa de los Derechos Humanos. Yo nunca me he enfocado en tratar de desacreditar a nadie, ni en mis redes sociales ni en mi WhatsApp privado, sino que mis publicaciones han sido en torno a la liberación de los presos políticos y a las violaciones de Derechos Humanos”, expresó a 100% Noticias la abogada.

Yonarqui Martínez también manifestó que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han aprobado un combo de leyes represivas que ponen en peligro la libertad de los ciudadanos nicaragüenses.

“Acordémonos que desde que se aprobó la Ley de Ciberdelitos, tenemos la Ley 1060 (Ley de Reforma y Adición al Código Procesal Penal de la República de Nicaragua), también tenemos la Ley 1055 (Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, La Soberanía y Autodeterminación para la Paz) y aunque nosotros tratemos de denunciar violaciones de Derechos Humanos que certeramente estén pasando, en algún momento dado eso puede ser usado en nuestra contra y ser procesados”, afirmó la experta en derecho.

La abogada lamentó la detención de sus colegas María Oviedo, José Pallais y Róger Reyes, este último abogado defensor del aspirante presidencial Félix Maradiaga.

“Esto me ha motivado y me ha encaminado a tomar la decisión de no compartir o solicitarle a las personas que si tienen otras publicaciones que me puedan comprometer y me puedan llamar, les pido que no lo hagan porque sigo trabajando y sigo dando asesoría, llevo el proceso de privados de libertad que son presos políticos y no quiero ser encarcelada”, añadió.

“No me etiqueten”

Como una manera de evitar represalias por parte del régimen contra los abogados, Yonarqui Martínez también pidió a las personas y amistades a abstenerse de etiquetarla en publicaciones que puedan comprometer su libertad.

“He tratado de mis amigos y conocidos de Facebook, es que si hacen una publicación en torno a lo que estamos pasando, que no me etiqueten porque obviamente eso me puede perjudicar de alguna manera y quiero seguir trabajando”, manifestó.

La defensora de algunos presos políticos también expresó que “constantemente” continúa recibiendo amenazas de muerte y de privación de libertad.

Yonarqui Martínez es madre, hija y tutora de sus 4 hijos.