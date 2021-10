Nahiroby Olivas sale del centro de detención de Carolina, Estados Unidos donde pide asilo político

Luego de entregarse a las autoridades migratorias de los Estados Unidos el líder juvenil originario de León y expreso político de la dictadura sandinista Nahiroby Olivas, salió este martes (05-10-21) del Centro de Detención de Carolina en el que mantienen a migrantes, allí permaneció por alrededor de 4 meses, al salir de su país lo hizo igual que miles de connacionales procurando garantizar su libertad, vida e integridad física ante los ataques violentos del régimen contra sus detractores.

Sin representación legal, casi desamparado Olivas fue acogido por la organización We Care, estos llevaron su caso, constataron el alto riesgo que corría la vida del joven en Nicaragua y defendieron su petición de asilo político.

Lea Más: Nahiroby Olivas explica los motivos de su exilio forzado

“Por lo cual, We Care le asignó un abogado para que lo representara, Gracias a Dios y a la representación legal, Nahiroby fue liberado del centro de detenciones de ICE” relata el organismo en su página oficial de Facebook.

La situación del opositor nicaragüense generó angustia en su familia y principalmente en su progenitora quien temía la resolución no fuese la esperada; muchos migrantes del mundo y en el caso específico de los nicaragüenses, pasan meses recluidos en los centros de detención migratoria, antes exponen sus vidas, unos son deportados otros como Nahiroby logran avanzar en el proceso; al igual que este estudiante, ex atrincherados, periodistas, médicos, abogados, ex reos de conciencia y ciudadanos en general se arriesgan a cruzar fronteras y gritar por auxilio y protección internacional.

Admiramos su gran corazón y disponibilidad. A su linda madre Jacqueline Valdivia, por nunca perder la fe, ya que es un proceso muy difícil para una madre. A todo el gran equipo de voluntarios que siguen apoyando a estos jóvenes que vienen en búsqueda de seguridad, protección y libertad” destacó We Care.

Lea Más: Opositora Marvia Padilla "Rayza" sufre atentado en Costa Rica

Nueve meses de prisión marcaron la vida de Nahiroby, fue uno de los miles de universitarios que se alzaron en protesta contra el autoritarismo en Nicaragua por ello el régimen Ortega-Murillo lo acusó por supuesto terrorismo