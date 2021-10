Madre del preso político Jaime Navarrete denuncia que su hijo se encuentra enfermo y sin asistencia médica

Margine Blandón elevó su voz una vez más para exigir la liberación de su hijo y preso político Jaime Enrique Navarrete Blandón, quien tiene tres años y dos meses en las celdas de máxima seguridad del sistema penitenciario Jorge Navarro conocido como “La Modelo”. Blandón denunció que su hijo se encuentra mal de salud por lo cual pidió que sea atendido por un médico.

Blandón quien reside en Estados Unidos, visitó a su hijo en “La Modelo”, pero salió consternada por el grave estado de salud en el que se encuentra, al mismo tiempo, denunció que funcionarios del SPN le exigieron firmar un documento en el que afirma que Navarrete se encuentra bien de salud, pese a que es falso.

LEER MÁS: Nahiroby Olivas sale del centro de detención de Carolina, Estados Unidos donde pide asilo político

“No puedo firmar ese papel porque aquí habla que mi hijo se encuentra en buenas condiciones, mi hijo no está en buenas condiciones yo te voy a firmar el papel pero le voy a anexar que mi hijo no está bien de salud que tiene tos, diarrea, baja presión”, explicó Blandón a 100%Noticias, quien fue amenazada con la suspensión de las visitas si agregaba algún comentario al documento.

La progenitora indicó que su hijo se encuentra aislado en las celdas de máxima seguridad sin ningún tipo de privilegio “para mí es bien difícil tener que ver a mi hijo en esa situación a través de un vidrio, sin privilegios en una celda aislado, lo vi delgado, pálido y le dije ¿Qué te está pasando? contestó no me gusta estar enfermo”

Sin biblia, pero con esperanzas

En la visita, Navarrete le contó a su madre que los custodios le quitaron la biblia que tenía “Yo quiero salir de aquí, pero ¿cuándo? mamá yo hago lo que me dijiste todas las mañanas le pido a Dios, pero me quitaron mi biblia, todas las mañanas leo el salmo 91 con un librito de proverbios que me dejaron”

SEGUIR LEYENDO: Ejército protagoniza tiroteo en frontera con Honduras, un civil resultó muerto

Blandón también denunció que los funcionarios no entregan la paquetería completa a los prisioneros “otro delito grande que están cometiendo contra mi hijo, yo hago ese sacrificio semana a semana y él no recibe nada, es triste decirlo no le entregaron sus frutas, verduras, aguacates, galletas variables, limones. Solo un poco de la carne y pollo asado que se le lleva”

La progenitora pidió a la comunidad internacional por la liberación de todos los presos políticos “exijo libertad para mi hijo y atención médica urgente porque estamos viviendo en esta pandemia donde tanta gente está muriendo ¿Tú te crees que no me duele mi corazón? no puede tomarse un té caliente no es difícil para mí verlo a través de ese vidrio es injusto ya es suficiente”

LEER MÁS: Movimiento campesino rechaza candidaturas a diputados de dos ex miembros y rechaza manipulación

Navarrete fue uno de los presos políticos en 2018, pasó 360 días en las celdas del “Infiernillo”, luego fue liberado en 2019 bajo la Ley de Amnistía, pero su libertad duró solamente un mes porque el 24 de julio 2019 fue recapturado “lleva tres años y 2 meses de estar encerrado con torturas psicológicas en una mazmorra sin compañía, ni libros y sin privilegios de nada sin un lápiz y un papel sin nada” dijo su madre.