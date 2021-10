Excarcelados políticos Roberto Büchting y Yolanda Sánchez denuncian xenofobia de aerolínea Iberia, les impidieron abordar

Los excarcelados políticos Roberto Büchting y Yolanda Sánchez denunciaron tratos xenófobos por parte de funcionarios de la aerolínea Iberia que les impidieron abordar un vuelo hacía España, como ruta de tránsito a Irlanda porque supuestamente no cumplían los requisitos para abordar el avión.

Büchting y Sánchez que se encuentran en El Salvador informaron a 100%Noticias que pretendían viajar a Irlanda, pero funcionarios de la aerolínea impidieron el viaje alegando que no cumplían con los requisitos establecidos.

“La primera excusa fue que no presentamos una carta de invitación de una persona residente del país, cuando las restricciones migratorias de Irlanda no te dicen que tienes que presentar una carta de invitación simplemente puedes llegar como turista y nada más. segundo, nos dijeron que no cumplimos con los requisitos de salud pese a que mostramos un código QR que se realiza en línea al momento de hacer el check-in y hasta el final no dicen de que era que no cumplimos con los requisitos migratorios”, explicaron

Según Büchting, Iberia dio un trato específico por ser nicaragüenses debido a que el resto de pasajeros lograron abordar sin problemas. “la gente nos preguntó por qué no podíamos abordar si no hay restricciones (...) el agente que nos atendió nos trató muy mal e incluso cuando yo estaba hablando se dio la vuelta y cerró la puerta yo me quise meter a la oficina atrevidamente porque obviamente quería tener una respuesta porque había pagando por el viaje, al salir me topé con un policía y me dice vamos a ver qué podemos hacer por resolver su caso pero si usted continúa así vamos a tener que detenerlo”

Büchting y Sánchez se encuentran varados en El Salvador a la espera de una respuesta de la compañía aérea de Iberia para poder reprogramar el vuelo.