Nicaragua no es laboratorio responde población a Rosario Murillo sobre vacuna cubana

Luego que la sancionada vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo aseguró que es una decisión “soberana” aplicar las vacunas cubanas Abdala y Soberana 02, para combatir la covid-19, destinadas a inocular a niños entre 2 y 17 años en el país. Algunos ciudadanos respondieron que Nicaragua no es laboratorio para experimentar con fórmulas que no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Sobre las vacunas cubanas, cada país soberanamente, dicen ellos, hacen las valoraciones y selecciones que estima conveniente, es una decisión soberana de los países aplicar, adquirir o usar en sus jornadas de vacunación la vacuna que considere pertinente son decisiones de la autoridad nacional ya sea en Cuba, Argentina o Nicaragua”, dijo Murillo en su acostumbrada intervención.

Inmediatamente la ciudadanía se volcó a las redes sociales para manifestar que Nicaragua no es laboratorio. Julia Polanco, una seguidora de 100%Noticias escribió “Los niños no son animales, son humanos y empezando a vivir, no son ratones de laboratorios, vacuna a tus nietos y a toda tu familia con tu vacuna cubana”

Otra ciudadana identificada como Sandra Collado preguntó “¿Cuál es el apuro si no son confiables? que se vacunen el que quiera y sirva de rata de laboratorio ojo mucho ojo”

“Dios guarde a los niños que les pongan esa vacuna que solo Irán, Vietnam y Venezuela la han usado y no ha sido reconocida por la OMS y la OPS”, señaló el ciudadano Alberto Espinoza.

Elba Tami indicó “es una soberana irresponsabilidad por no estar aprobada por la OMS”

Idalmis Acuna señaló “No han vacunado ni al 10% de los adultos ¿por qué ahora quieren vacunar a los niños? ¿Cuál es la cosa ?

Celeste Vásquez cuestionó “¿Y por qué no la han puesto en Cuba a los niños ? Que vacune ella a sus nietos”

Mientras tanto, otros ciudadanos llamaron a no permitir que los niños sean inoculados con fórmulas que no han sido certificadas por la OMS. Eli Hernández escribió “Ni se les ocurra vacunar a los niños con esa vacuna que no está aprobada”

Abigail Torrez “Rosario murillo quiere que nuestros hijos se mueran q la pongan a sus nietos”

“Padres no permitamos que a nuestros niños le pongan esa vacuna", dijo Mabel Villavicencio

Liccet Cortedano “Esos son las sacrificios inocentes que ofreció para este día de las brujas”

Flores Angela señaló “Los niños y jóvenes no serán ofrenda inocentes pues cubrimos con el manto y la sangre de Jesucristo a toda la juventud, sean sanos y salvos de todo mal”

Los jerarcas de la dictadura en #Nicaragua ¿Se pusieron o se van a poner las vacunas cubanas? ¿Estos expondrán a sus hijos con las vacunas charrullas? ¿Quiénes serán utilizados como conejillos de indias? ¿Quiénes reciben las vacunas certificadas? pic.twitter.com/0jCcyMmCnF — Enrique Sáenz (@Saenzn_e) October 6, 2021

7 millones de dosis cubanas

El doctor Miguel López Baldizón cuestionó al régimen de Daniel Ortega que busca financiar vacunas cubanas, aunque aún no cuenten con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con dinero del presupuesto asignado en 2021 para la pandemia.

"En este momento ha ejecutado un 10% del presupuesto asignado para el 2021 en atención a la pandemia, ¿Qué pasa con el resto del presupuesto asignado?, ¿por qué no ha asignado más vacunas? Han estado esperando las donaciones, pero la pregunta sería ¿por qué no han ejecutado el presupuesto que tienen asignado para comprar vacunas que ya están autorizadas por la OMS? las cuales pueden ser aplicadas con seguridad, con eficacia a la población adulta y adolescente...antes de decidir aplicar una vacuna que no cumple los requisitos para poder ser aplicada de forma masiva en seres humanos", dijo

El especialista llamó a la ciudadanía a exigir la aplicación de vacunas autorizadas por la OMS “que exijan que les apliquen las vacunas que están autorizadas porque riales hay para poderlas comprar (...) de alguna forma lo que han estado esperando es que saliera esta vacuna cubana para poder hacer una vinculación ideológica, comprar una millonada, igual que hicieron con la interferon A, compraron una millonada que supuestamente iba a curar el covid, no sirvió para nada, no se utilizó y fueron recursos que se desperdiciaron"

En su última comparecencia, el dictador Daniel Ortega, pidió a la OMS que aprobara las vacunas fabricadas en Cuba, y posteriormente anunció la adquisición de siete millones de dosis de las vacunas cubanas Abdala, Soberana y Soberana 02 en lo que resta de 2021.

Esta semana, la Asamblea Nacional controlada por Ortega aprobó la creación del "Fondo para adquisición de vacunas e insumos necesarios contra el covid-19 en apoyo al plan de vacunación". Se trata de una primera partida de 700 millones de córdobas, equivalentes a 19,8 millones de dólares, que serán considerados como "gasto de emergencia", según el Parlamento.

El fondo será financiado a través de la colocación de Bonos de la República, y podrá incrementarse con recursos externos o donaciones nacionales e internacionales, según la nueva normativa.