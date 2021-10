Pastor llama a un ayuno de 21 días para que Nicaragua sea libre de influencia satánica

El Pastor Denis Solís convocó a los creyentes nicaragüenses a realizar 21 días de ayuno y levantar altares de adoración en sus hogares por la liberación de Nicaragua que se encuentra bajo la influencia de la brujería y hechicería. La jornada iniciará el 17 de octubre y concluirá el 06 de noviembre del 2021, en total 21 días para clamar por la nación.

En un mensaje de alerta a los creyentes cristianos, Solís expresó que recibió una revelación divina en la que Dios le mostraba que en abril 2021 se abrió un portal en el que se pactó a Nicaragua, para sellar el “pacto” entregarán el 6% de la población.

LEER MÁS: Evangélicos condenan ataque en Catedral de Managua y rito satánico realizado el 19 de julio

“Se invocó fuerzas del mal para controlar esta nación, Satanás está interesado en esclavizar esta nación la quiere destruir, ese portal diabólico que se abrió es por invocación a demonios, por conjuros y por pactos, se pactó vidas, me dijo el Señor hay un pacto de entregar el 6% de la población en 6 meses desde abril hasta noviembre entregar el 6% de esta de esta nación, este número es considerando como marca satánica para controlar al mundo se han invocado los poderes del maligno para controlar los aires, agua, tierra, fuego”, manifestó

Tras la revelación divina, Solís dijo que Dios le reveló lo que la iglesia necesita hacer para liberar a la nación de las influencias satánicas y entrar en un proceso de liberación.

“Del 17 de octubre al 6 de noviembre debe de haber altares de adoración, 21 días de ayuno para ser liberados del yugo opresor (...) las escrituras dicen Dios oyó sus ruegos y vino la liberación del pueblo de Israel para volver a su tierra, 21 días desde el 17 octubre al 6 de noviembre todo el que cree esta palabra únase conmigo, estos ayunos van a sellar una liberación de las fuerzas del mal sobre Nicaragua, los demonios no quieren soltar a Nicaragua y están usando cualquier medio y a cualquier persona así recibí del Señor”, expresó Solís.

Durante la transmisión en vivo, el pastor aclaró que no era profeta pero que no podía quedarse callado ante la revelación que recibió de parte de Dios.

“Dios nos está dando la oportunidad a la iglesia, no a la religión sino a la iglesia para que Nicaragua sea libre de brujería, hechicería, idolatría e influencias satánicas (...) Dios me dijo dile a la iglesia qué debe levantarse en guerra por la nación contra las fuerzas del mal para que Nicaragua sea libre de la influencia satánica, la responsabilidad está sobre ti”, insistió

Otra visión

El líder cristiano también compartió otra visión que recibió de parte de Dios meses atrás en las que el Espíritu le mostró un campo árido y arrasado, el campo era Nicaragua.

SEGUIR LEYENDO: Pastor Rudy Palacios dice que Parque Bicentenario es un "altar" al satanismo

“Yo fui llevado a un campo dónde estaba árido (...) un ambiente tenebroso cómo si gente muerta iba a aparecer miraba hacia todos lados y todo era desolado parecido a un campo de trigo que han sido trillado y han derribado todo y solo queda la maleza (...) en el espíritu percibir que venía un ejército de demonios a esa tierra, el Señor me habló y dijo que era Nicaragua (...) Hijo de hombre habla no tengas miedo no tengas temor (...) Los profetas de Dios arriesgaron su vida, desterrados, encarcelados, torturados y hasta martirizados”, contó

El pastor Solís citó los pasajes bíblicos en Daniel 10: 13 y Ezequiel 3:17-21

Daniel 10: 13 “Entonces me dijo: No temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por veintiún días, pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos "

LEER MÁS: Rosario Murillo manda a construir "esotérico" Parque Bicentenario

Ezequiel 3:17-21 «Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel; oirás, pues, mi palabra, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío: “De cierto morirás”, si tú no lo amonestas ni le hablas, para que el impío sea advertido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano”