Báez: “Los tiranos idólatras, por más que invoquen el nombre de Dios, se encaminan hacia su propia ruina”

Monseñor Silvio Báez manifestó que hay quienes se aferran al poder y lo ejercen en modo “irracional, despótico y violento'', lo que buscan es conservar la riqueza que con el mismo poder han conseguido. Por eso, llamó a los creyentes a no vivir apegados a los bienes materiales porque nunca serán felices.

En su homilía, Báez se refirió al pasaje bíblico sobre el encuentro de un hombre rico con Jesús (Mc 10,17-30). El hombre le preguntó a Jesús ¿qué debo hacer para tener en herencia la vida eterna?”. A continuación, Jesús le recuerda algunos de los mandamientos de este Dios bueno: “No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre” (Mc 10,19).

Después de escucharlo, el hombre le dice a Jesús: “Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud”. Jesús le propone a aquel: “Una cosa te falta: anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme”. A aquel hombre tan religioso le faltaba “una cosa” para ser feliz y tener una vida plena: “abrir el corazón, salir de sí mismo y acoger a los demás con amor”, dijo Báez.

LEER MÁS: Estudiante baleado por Policías en protestas de 2018 en Nicaragua logra asilo político en EEUU

En este sentido, el obispo recordó a los creyentes que Dios nos ha dado la vida no para acumular dinero, sino para ser hermanos.

“Quien vive apegado a los bienes materiales nunca será feliz. Las riquezas sin generosidad son engañosas, pues nos hacen creer que somos poderosos como pequeños dioses, pero poco a poco hacen que la vida se vuelva estéril y nos van robando la alegría y la esperanza”, manifestó

A nivel social, el líder religioso expresó que algunos grupos económicos de poder en los países, están interesados solo en el bienestar de los mercados financieros y el crecimiento de sus capitales, y se han hecho cómplices de quienes ejercen el poder político, “hipotecando” el respeto a los derechos humanos y la sobrevivencia de las instituciones democráticas.

“Aprendamos la lección. Los resultados son siempre desastrosos. Cuando el dinero no está al servicio del bien común y se coloca por encima de la dignidad de las personas el corazón se ciega, las sociedades se deshumanizan y los pobres son olvidados”, señaló

SEGUIR LEYENDO: Observatorio del Covid-19 reporta 167 muertos y 790 nuevos casos en última semana

Báez advirtió que el apego al dinero y la ambición de riquezas generan dolorosos dramas, incluso algunos ofrecen sacrificios humanos.

“Quienes se aferran al poder y lo ejercen en modo irracional, despótico y violento, lo que buscan es conservar la riqueza que con el mismo poder han conseguido. Detrás de los poderes totalitarios siempre hay algún tipo de idolatría del dinero, al cual los tiranos rinden culto, ofreciéndo incluso sacrificios humanos” dijo

Agregó “No dudan en reprimir con violencia, robar las libertades, atemorizar con discursos incendiarios y falsificar los procesos democráticos. Los tiranos idólatras, por más que invoquen el nombre de Dios y se presentan como gente religiosa, le han dado la espalda a Jesús, como el hombre del evangelio, y se encaminan hacia su propia ruina”

Al mismo tiempo, Monseñor llamó a los fieles a ganar dinero de manera honesta, y utilizarlo con inteligencia, hacerlo fructificar con justicia y saberlo compartir con los más necesitados.

“¿Qué nos gusta más, acumular o compartir?, ¿qué preferimos, pasarla bien o vivir bien? Sobre todo, preguntémonos hoy si con nuestros bienes estamos apoyando en este momento a alguien más necesitado que nosotros”, concluyó