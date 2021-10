Álvarez: Nicaragua necesita un encuentro libre, con nuestras propias diferencias

Monseñor Rolando Álvarez expresó que los nicaragüenses necesitan un encuentro libre y generoso en donde los pensamientos sean respetados, al mismo tiempo, indicó que no es una lucha de “clases”.

“Lo nuestro no es una lucha de clases sino un encuentro de clases, no se trata de acabar con unos a costa de otros, en Nicaragua necesitamos un encuentro libre y generoso de todos, con nuestras propias y necesarias diferencias; incluso con nuestras contradicciones, no pensamos igual, ni uniformemente, no puede haber un pensamiento único, no es lo correcto”, dijo Álvarez.

El religioso dijo que en la “diversidad” está la riqueza para construir una nueva sociedad “si hay respeto a los demás y sus ideas que deberían ser debatidas con altura y dignidad, se puede encontrar la riqueza más insondable que es la de poder construir la historia en justicia y en paz, solo así una sociedad tiene futuro”

También llamó a los creyentes a seguir poniendo de su parte “sigamos aportando nuestro granito de mostaza porque todos los hombres somos hermanos y recordemos que el respeto al derecho ajeno es la paz”