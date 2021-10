Nicaragua inicia vacunación contra COVID-19 a mujeres embarazadas

8:16 a.m.

Estimados independientes reflejan que la pandemia ha causado más muertes en Nicaragua de las que reconocen las autoridades de salud.

El Ministerio de Salud de Nicaragua empezará esta semana la inmunización contra el COVID-19 a mujeres embarazadas y en período de lactancia, según reveló a medios oficiales la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo.

“Confiando en Dios que sea el lunes la llegada al mediodía de estas vacunas, para iniciar el miércoles 13, Dios mediante, la vacunación voluntaria de quienes lo deseen, hermanas mujeres embarazadas”, dijo Murillo.

Lea Más: OPS: vacunas Pfizer y Moderna autorizadas para niños, las cubanas sin aval de OMS

La inoculación a este grupo social comenzará el mismo día en que el Gobierno de Nicaragua cumple un año de mantener el reporte de un fallecido por semana a causa del COVID -19. La cifra no varía a pesar de que la cantidad de contagios y hospitalizaciones se multiplican desde mediados de agosto y ha incrementado el riesgo de no sobrevivir a la pandemia.

Los reportes semanales del Ministerio de Salud reflejan que en un año se identificaron 10.051 casos positivos de COVID -19, pero de estos solo 52 fallecieron, uno cada siete días. Mientras, el monitoreo independiente del Observatorio Ciudadano COVID-19 registró 18.790 contagios y 2.781 muertes sospechosas.

El epidemiólogo Leonel Argüello, dijo a la Voz de América que las cifras del Estado no corresponden a la realidad que vive el país.

Lea: Nicaragua crea un fondo para adquirir las vacunas contra la covid-19

“Es una estadística que no es creíble en ningún lado del mundo. Hay países que manipulan los datos, pero eso de tener un solo fallecido semanal no lo cree ni el ciudadano de a pie que escucha noticia, es totalmente irrisorio. No existe ni un solo país del mundo donde exista un muerto semanal. La desinformación y la mala información matan”, expresó Argüello.

Las muertes reportadas por el Observatorio Ciudadano son 53% más que las del Ministerio de Salud y, a diferencia de los datos oficiales, muestran un incremento en paralelo a la curva de contagios.

Septiembre fue el mes de más decesos sospechosos por COVID- 19 en Nicaragua.