Nicaragua: ¿Cómo lograr asilo político en EEUU?, recomendaciones de Diáspora

Las organizaciones Conexión Nica USA y Texas Nicaraguan Community recomendaron a los nicaragüenses que están migrando de forma irregular a Estados Unidos que lleven pruebas que son víctimas de persecución política, de lo contrario serán deportados inmediatamente a México. Al mismo tiempo, recomiendan evitar salir bajo fianza sino esperar con paciencia en los centros de detención hasta conseguir la aprobación del asilo político.

Carolina Sediles, miembro de Conexión Nica USA explicó que en los últimos meses incrementó el número de migrantes nicaragüenses en los centros de detención en Arizona, la mayoría no lleva pruebas que respalden que son víctimas de persecución política.

“La situación en este momento es más crítica porque ahora ya no solo nos contactan los que están en centro de detención ahora nos contactan los que están en Nicaragua pensando en venirse y por otro lado lo que migran por la situación económica nosotros entendemos perfectamente la situación económica de los nicaragüenses pero es muy importante que estemos claros de que si no tenés un caso de asilo las porcentaje de que te aprueben son mínimas” señala Sediles.

La activista aclaró que las cartas de los organismos de derechos humanos nacionales no tienen suficiente peso para demostrar ante un juez que sos un perseguido político. Aunque en algunos casos, pasar la entrevista de miedo creíble es suficiente para que te aprueben la solicitud.

“Que te dejen entrar a la frontera o que puedas salir bajo fianza no significa que te aprobaron el asilo, tienes que demostrar que sos un caso de persecución política y el problema es cuando no tenés los documentos, una cartita de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) no es suficiente, entonces no podemos no hay manera que nosotros inventemos un caso cuando no existe y no es que no tomemos en cuenta la situación y el miedo de los nicaragüenses pero es que la ley del asilo es esa, es por persecución si no sos perseguido no vas a tener un caso de asilo”, explicó

Norlan Soza, Texas Nicaraguan Community agregó que en algunos casos los jueces valoran las cartas de los periodistas nicaragüenses que documentaron las agresiones contra el detenido.

“El reporte periodístico que sale en La Prensa, 100% Noticias sirve para demostrar lo que está pasando actualmente en Nicaragua, la carta de los periodistas (...) entonces hacerles el llamado no solo a los periodistas sino a la gente que está involucrada con casos que ha visto que si ellos ocupan una carta de ustedes puede salvar un asilo, aunque a veces no va a ser todo lo que lo que cuente”, indicó

Ambos activistas coinciden que el testimonio que brindaste al agente fronterizo tiene que coincidir con la entrevista del “miedo creíble”, de lo contrario, descartan que tu caso sea político.

“Hay casos que no necesitas tener evidencia, basta que tu testimonio coincida con lo que le dijiste a la gente de migración cuando entraste en tu entrevista de miedo creíble y que el juez crea que es suficiente que sos perseguidos por tu testimonio, en muchos casos puede ser suficiente pero para convencer a alguien sobre todo o a un agente de migración que está entrenado para negarte es bien difícil, entonces ahí es donde vienen las evidencias si yo tengo amenazas de persecución, si fui torturado y tengo epicrisis médicas, si tengo cartas de organismos internacionales como CIDH, si tenés testigos de que te golpearon de que fuiste ex preso se necesitan este tipo de pruebas (...) por ejemplo si te amenazaron tenés miedo pero nunca te tocaron entonces el juez quieren que llegues con la cabeza rajada para poder decir que si te golpearon y corres peligro”, manifestó Sediles

Incremento de migrantes irregulares

Norlan Soza, Texas Nicaraguan Community indicó que en el último mes recibieron 170 solicitudes de nicaragüenses que entraron y que requieren acompañamiento, lo cual refleja un incremento sustancial de la migración irregular nunca antes visto.

“Hemos tenido que poner prácticamente una pauta para recibir una solicitud debido al volumen de casos de nicaragüenses que están entrando y que están en los centros de detención, es casi imposible atenderlos a todos, todos se merecen ayuda pero no podemos ayudarle a todos somos pocos y el trabajo que hay, hay que hacer en todo y cada uno de los casos es mucho se hace difícil”, dijo

En este sentido, la activista Carolina Sediles recomienda evitar salir bajo fianza sino esperar con paciencia en los centros de detención hasta conseguir la aprobación del asilo político.

“Pedir una fianza de 5 mil a 15 mil dólares no es recomendable, lo mejor es esperar y ganar tu asilo en dos o tres meses en el centro de atención, yo sé que no es maravilloso pero no es el Chipote tampoco tienen comida tienen donde dormir no es lo mejor pero podés salir de ahí con tu permiso de trabajo sin ningún problema para ir a trabajar empezar tu vida de cero sobre toda la gente que no tiene familia o que tienen que ir a pagar una deuda que dejó por poder venir aquí a los Estados Unidos, hay gente que tiene caso que se pueden verificar de asilo y vale la pena intentar pedir el asilo dentro del centro de atención en vez de salirte con una fianza”, advirtió

Pueden servir de evidencias:



1. Pruebas de amenazas de persecución

2. Evidencia de haber sido preso político. Que tu abogado haga carta explicando tu caso.

3. Evidencia de torturas (presentar epicrisis, notas médicas)

4. Reportes de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) si mencionan tu caso.

5. Reportes de medios de comunicación, redes sociales, y que coincida con tu declaración.

6. Lo poco que uno tenga, debe coincidir con tu declaración.

De acuerdo con La Prensa de Honduras, más de 40 mil nicaragüenses fueron interceptados por las autoridades norteamericanas en la frontera sur de ese país, cuando intentaban ingresar de forma irregular, según indica el medio catracho.

“Entre enero y agosto de 2021, las autoridades estadounidenses interceptaron en su frontera sur a casi 41,500 nicaragüenses que intentaban entrar ilegalmente al país. La cifra había sido de unas 1.100 personas en el mismo periodo de 2020”, se lee en el sitio web de La Prensa de Honduras.

Según el escrito del medio, “este éxodo, es el más importante de las últimas décadas entre Nicaragua y Estados Unidos, alcanzó su máximo en julio: 13.456 migrantes, casi el doble que en mayo”, añade el portal web.