La sancionada vicepresidente Rosario Murillo dijo que las “verdaderas oportunidades” son dejar atrás “la infamia” y “el sacrilegio”, en reacción a la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua que señaló que Nicaragua perdió una oportunidad valiosa para solucionar la crisis sociopolítica que viven millones de ciudadanos desde el 2018.

“Gracias a los respaldos de una conciencia de verdadero cristianismo, de verdadera fraternidad y estas son las verdaderas oportunidades de dejar atrás la infamia, el sacrilegio, el pecado de la pobreza y de avanzar en vida buena, vida digna”, dijo Murillo en su acostumbrada intervención.

La sancionada vicepresidenta instó a la iglesia a “arrepentirse” por “bendecir” el supuesto “infierno” que se instaló en el país.

“Vivimos una interrupción breve, corta, pero un maleficio, obra de demonios y un infierno que instalaron, un infierno que todos sabemos cómo fue bendecido, increíblemente bendecido por los que sabemos nuestro corazón no lo acepta, nuestro pueblo no lo acepta (...) sabemos que errar es humano y esperamos que esos que cometieron tanto error y que jugaron con la vida de nuestro pueblo se arrepientan”, manifestó Murillo

En su alocución Murillo señaló que están más allá de las calumnias, las mentiras, las deformaciones y los fraudes.

“Luchamos por poner fin al vendepatrias, las difamaciones, hay quienes se lamenten porque se aseguró la paz, no pudieron ni podrán el buen corazón, hicieron sufrir a un pueblo entero, porque se lamentan porque no siguió la guerra en uno o en otro momento cuando se lamentan dice uno ¿habrá allí buena alma? ¿Habrá allí verdad verdadera? ¿Habrá allí paz y bien? no, imposible, cuando alguien se lamenta porque no hay tragedia en uno u otro momento ¿habrá allí verdad verdadera? n, muy pocos, no podemos concebir que quienes se lamenten a patria de los pocos puchos, miserables que fueron dirigidos y hasta bendecido increíble pero cierto por aquellos que también increíblemente se creen dueños del padre”, expresó Murillo.

Más temprano, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua señaló que Nicaragua perdió una oportunidad valiosa para solucionar la crisis sociopolítica que viven millones de ciudadanos desde el 2018.

“Sentimos que hemos perdido una oportunidad valiosa para enderezar el rumbo de nuestra patria y solucionar los problemas sociales, políticos y económicos, al no dar cabida a la pluralidad de pensamiento de todos los sectores; al contrario se ha excluido”, dijo el prelado al retomar el mensaje del Catecismo (No. 2237b).