Monseñor Álvarez: “la iglesia no es la de los tronos de este mundo”

El obispo de la diócesis de Matagalpa salió en defensa de la iglesia y durante su homilía expresó que "la Iglesia no busca sentarse a la derecha o a la izquierda del poder".

Monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa durante su homilía de este domingo en donde dio inicio al segundo sínodo diocesano, recordó que el hijo de Dios vino a servir y no ser servido. Durante su prédica, una vez más, el religioso salió en defensa de la iglesia, la que en los últimos días continúa siendo atacada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“La iglesia del triunfalismo tampoco es la iglesia de las influencia, de los privilegios, la iglesia que no guste de ensuciarse las manos como se la ensucian los trabajadores, los campesinos y los obreros, la iglesia no es la de los tronos de este mundo, no busca sentarse a la derecha o a la izquierda del poderoso”, expresó el también administrador apostólico de la diócesis de Estelí.

Las palabras de monseñor Álvarez fueron durante la misa de apertura del segundo sínodo diocesano, en donde la iglesia busca con sus laicos, sacerdotes y obispo la forma de solucionar algunos problemas que afectan a la iglesia local.

“La iglesia es sinodal, y el papa Francisco ha aperturado el domingo pasado un camino de sinodalidad, que no solo nos llevará hasta el año 2023, sino que enmarcará para siempre el estilo de hacer iglesia, la manera el modo de vivir y experimentar a la iglesia porque la sinodalidad es caminar juntos, como un solo santo pueblo de Dios”, añadió el líder religioso.

Monseñor Álvarez recordó que durante el sínodo diocesano, cada uno de los fieles, principalmente los obispos y sacerdotes buscan la manera de seguir llevado el evangelio a los desamparados y que por medio del mismo seguirán denunciando las injusticias cometidas por los opresores.

“La iglesia busca llevar a Cristo al corazón del mundo, al corazón de la sociedad, a las realidades sociales, políticas, económicas, culturales, ecológicas. Eso exige de nosotros una real y verdadera conversión personal y pastoral, porque implica salir de nuestro confort, salir de nuestras propia seguridades y arriesgarnos a abrir mayormente de par en par las puertas de nuestro corazón a Cristo”, manifestó Álvarez Lagos.

“Todos somos pueblo de Dios, todos”, finalizó el religioso.