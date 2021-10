10 a.m.

El Mayor en retiro también analiza que la migración de sandinistas a EEUU podría tratarse de una “célula durmiente”, vieja táctica de inteligencia de dictaduras

Tras el exilio del ex comisionado mayor de la sancionada policía sandinista Javier Martínez Ramírez, el mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, señaló que la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega contra opositores, incluso contra simpatizantes sandinistas es lo que está provocando que muchos decidan huir a Estados Unidos.

“El orteguismo ve con suma preocupación las locuras que están haciendo estos (Daniel Ortega y Rosario Murillo) sobre todo porque el modelo represivo no solamente llega contra la oposición sino a lo interno, están muy asustados por la acción que se tomó en contra de Gerardo Rodríguez un sujeto que había doblegado totalmente su voluntad a la pareja presidencial, era un sicario del poder legislativo y cayó en desgracia, eso preocupa mucho desde hace varios meses hay gente que viene planteando”, dijo Samcam

El mayor en retiro del Ejército indicó que si los simpatizantes sandinistas ofrecen información valiosa a Estados Unidos podrían recibir asilo político “esta gente están locos no hay un norte claro, la represión no es solamente hacia la oposición sino que para mantener pegado a la base a toda la militancia no van a permitir otra traición, entonces lo que están haciendo muchos es irse a los Estados Unidos, en el caso de este policía que aparentemente pueda presentar información sobre lo que vio, sobre lo que hizo o ha visto y ofrece información”

Sin embargo, Samcam también baraja otra hipótesis en la que Ortega Murillo está alentando la migración como una estrategia de “célula durmiente”.

“Otra lectura es que quiera meter en problemas a los Estados Unidos con el fenómeno de la migración alentando a la militancia para que se vayan a pedir asilo a los Estados Unidos, por dos razones, la primera asegurar que haya una crisis migratoria en la frontera entre México y los Estados Unidos, la segunda, es que actúen como célula durmiente una vieja estrategia de los servicios de inteligencia que actúan como células durmiente y luego se activan como el asalto al Capitolio o movilizaciones”, valoró

Cifras migración

De acuerdo con La Prensa de Honduras, más de 40 mil nicaragüenses fueron interceptados por las autoridades norteamericanas en la frontera sur de ese país, cuando intentaban ingresar de forma irregular, según indica el medio catracho.

“Entre enero y agosto de 2021, las autoridades estadounidenses interceptaron en su frontera sur a casi 41,500 nicaragüenses que intentaban entrar ilegalmente al país. La cifra había sido de unas 1.100 personas en el mismo periodo de 2020”, se lee en el sitio web de La Prensa de Honduras.

Según el escrito del medio, “este éxodo, es el más importante de las últimas décadas entre Nicaragua y Estados Unidos, alcanzó su máximo en julio: 13.456 migrantes, casi el doble que en mayo”, añade el portal web.