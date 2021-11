La periodista denunció que no pudo ni abordar el avión que la traería con destino a Managua porque la dictadura le prohibió la entrada al país.

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se siguen ensañando contra los periodistas independientes e internacionales, a quienes les continúa negando la entrada a Nicaragua para cubrir el proceso electoral de este próximo 7 de noviembre.

El régimen negó la entrada al país a la periodista Mary Beth Sheridan, ganadora del prestigioso premio Maria Moors Cabot que otorga la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia y quien es corresponsal en México y Centroamérica del Washington Post, quien pretendía cubrir las cuestionadas elecciones generales que se realizarán este domingo.

Lea: Allanan oficinas de Fideg, un centro de análisis económico y pobreza en Nicaragua

La periodista denunció que este jueves llegó al Aeropuerto Internacional de México con boleto en mano, dispuesta a viajar a Managua, puesto que 36 horas antes del vuelo había cumplido con los requisitos que la dictadura le impuso para ingresar al país.

“Pero cuando llegué al aeropuerto, los empleados de Aeroméxico me dijeron que el gobierno de Nicaragua no había autorizado mi entrada al país, entonces no pude abordar el avión. No me dieron ninguna explicación, pero era muy claro que solo personas que tenían en una lista ellos de Nicaragua que estaban autorizados podían volar”, manifestó del Washington Post.

Lea más: Costa Rica insta a Ortega a respetar los principios democráticos en Nicaragua

“Yo fui esta mañana (ayer) al aeropuerto de la ciudad de México para tomar un vuelo a Managua para cubrir las elecciones de este domingo. Yo ya tenía mi boleto y había mandado todos los documentos que me pidió el gobierno de Nicaragua que era como un plan, los detalles sobre mi viaje, también una prueba negativa de PCR, que no tenía Covid-19 y mande todo más de 36 horas antes de la salida del vuelo como me pidieron”, detalló la periodista.

Lea también: Alianza Cívica: No hay condiciones que garanticen el respeto al voto ciudadano

Este mismo mes, a finales del mes pasado, la dictadura de Daniel Ortega ha expulsado y negado el acceso al país a otros periodistas extranjeros que tenían planes de llegar a Nicaragua con la misma intención, dar cobertura a las polémicas y cuestionadas elecciones.

“No soy la primera periodista extranjera que ha encontrado esta situación, hace unos meses un corresponsal del New York Time también le fue negada la entrada a Nicaragua y en los últimos días, antes de las elecciones también han otros periodistas extranjeros se han encontrado en situaciones similares”, lamentó la comunicadora.