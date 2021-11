Excarcelado político solicita ayuda en Costa Rica, duerme en la calle con esposa e hijo

El excarcelado Francisco Julián Narváez Chavarría, tomó la decisión de salir de Nicaragua debido al constante asedio y hostigamiento policial. Se fue con su familia a Costa Rica, pero está pasando por una grave crisis humanitaria a tal punto que está viviendo con su familia en la calle, no tienen donde dormir y están sin alimentos.

Narváez se encuentra en compañía de su esposa, hijo y dos hermanos que también eran víctimas en Nicaragua de la persecución dirigida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de los opositores. Francisco Narváez estuvo detenido en el año 2019 y fue excarcelado el pasado 30 de diciembre del mismo año.

“Nuestra situación aquí en Costa Rica es bien crítica porque no tenemos a nadie, venimos huyendo de nuestro país Nicaragua, estamos prácticamente en la calle, en la intemperie sin comer, sin nada” expresó a 100% Noticias Francisco.

De acuerdo con el testimonio del excarcelado su salida de Nicaragua se dio el pasado miércoles por la tarde logrando llegar al vecino país el día jueves. Durante el camino fueron víctimas de robo por las personas que les ayudaron a cruzar de manera ilegal.

“Nosotros salimos de Nicaragua el miércoles por la tarde, estábamos llegando a Costa Rica como a las 6 de la mañana del jueves. A como dicen veníamos como un perro en procesión porque no sabíamos para donde darle, no sabíamos a quién decirles, ando con mi esposa, mi hijo que tiene dos años, y mis dos hermanos, no tenemos nada, nos robaron los coyotes que nos pasaron. Nos robaron y ya no tenemos ni un peso” dijo tristemente el excarcelado.

La noche de este viernes la familia opositora nicaragüense durmieron cerca del parque la Merced en San José y una señora de buen corazón le ofreció un pequeño espacio sin embargo como son 5 personas no pudieron quedarse en ese lugar y se encuentra en las afueras del parque. Por lo que solicitan apoyo para poder sobrevivir, alimentarse y tener un lugar donde vivir.

Si usted quiere apoyar a esta familia nicaragüense podría llamar al siguiente número telefónico vía WhatsApp +505 7839 9620 o bien contactarse con Ericka del Carmen Rodríguez, recuerde que esta familia espera por una pequeña ayuda.