Gustavo Porras no reconoce abstencionismo y raquítica participación en votaciones en Nicaragua

11:59 a.m.

Desde tempranas horas, autoridades locales se han hecho presente a las urnas electorales. Uno de los asistentes fue el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien invitó a la población a votar por “la paz y la prosperidad”.

De acuerdo con Porras, al ejercer el voto como sandinista no sólo está siendo testigo de una asistencia masiva en su centro de votación ubicado en el colegio Elmer Chávez en Managua y aprovecha para enviar un mensaje a la oposición de Nicaragua.

“La participación le da un tapa boca, pero no del que usamos para protegernos si no para que no vuelvan a hablar en contra de nuestra democracia y nuestra revolución”.

Además, el presidente del Poder Legislativo, llamó a la ciudadanía que aún no ha ejercido el voto que acuda durante todo el día sin importar que su cédula está vencida. “Nosotros aprobamos una ley que le da vigencia a ejercer su derecho al voto ahorita”, detalló.

Gustavo Porras asegura que Nicaragua perdió más de 23 mil millones de dólares con la insurrección del 2018 por disidentes a Daniel Ortega. “Después nos cayó la naturaleza con dos huracanes, después nos cayó la pandemia y seguimos siendo un ejemplo en vías de desarrollo con un modelo propio”.

Por su parte la magistrada del Consejo Supremo Electoral, Mayra Salinas, quien votó en el colegio Doris María, localizado en Las Colinas indicó que en el proceso no ha presentado ninguna dificultad.

LE PUEDE INTERESAR: Crisis económica quita el sueño a los nicaragüenses dentro y fuera del país

“Todas las Juntas Receptoras de Votos (JRV) fueron abiertas como teníamos previsto. Todos los centros de votación estuvieron preparados”, agregó. “Queremos invitar a los que todavía no han llegado, porque sabemos que andan en sus actividades religiosas o que andan haciendo actividades familiares”.

Salinas indicó que la jornada de votación culminará a las seis de la tarde de este siete de noviembre y destacó que se están tomando las medidas sanitarias.

Aseguró que el proceso cuenta con 232 acompañantes internacionales electorales, procedentes de 27 diferentes países y un promedio de 600 periodistas acreditados nacionales e internacionales que están cubriendo todas las actividades.

Radios emisoras y otros medios de comunicación sandinistas insisten en la población que acudan a votar y les aseguran que en cada barrio hay buses disponibles para movilizarlos. Pese a la campaña de "confianza y transparencia" en el proceso electoral, la presencia de votantes es raquítica.