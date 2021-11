Daniel Ortega vota y defiende ilegítimo proceso electoral

A eso de las doce del mediodía, hora local, acudieron Daniel Ortega y Rosario Murillo a votar en su centro electoral del reparto El Carmen en Managua en los comicios donde busca su quinto mandato y cuarto de forma consecutiva.

Siete minutos más tarde el cuestionado mandatario enviaba un mensaje a la nación desde su residencia, acompañado de un pequeño grupo de jóvenes simpatizantes para llamar a sus bases a votar por su permanencia en el poder.

A Daniel Ortega también lo acompañó su mujer, Rosario Murillo, quien corre por la vicepresidencia por segundo período consecutivo, elecciones que la oposición calificó dentro y fuera del país como un proceso fraudulento y llamó a la no participación de la ciudadanía.

“Y ahí está el voto. El voto no mata a nadie. El voto no causa herida alguna en ninguna persona. El voto no llama al terrorismo, a la guerra jamás”, manifestó el líder sandinista en cadena nacional.