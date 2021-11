Padre Eliar Pineda: “Yo no puedo darle mi voto a un asesino, a un violador”

El Padre Eliar Pineda, titular de la parroquia Señor de los Milagros, en la comunidad El Mancotal, Jinotega, es un fuerte crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y este domingo de votaciones dejó un mensaje claro para la pareja de dictadores, que realizaron con el apoyo de sus fanáticos un circo electoral en Nicaragua.

“Una campaña electoral donde se tuviera en cuenta a muchos partidos, donde verdaderamente hubiera existido una fiesta cívica, sin prisioneros políticos, sin tratar de obligar a la gente que vaya a ejercer su derecho al voto”, es lo que lamentó el sacerdote, afirmando que “no se puede obligar a un empleado público a que vaya a votar a un maestro, a un policía, a uno del ejército”.

El religioso sugirió a los nicaragüenses a que no traicionen su conciencia y recordó la matanza de abril del 2018 y dijo con firmeza que “yo no voy a votar por un dictador que mata porque en los movimientos de abril fueron más de 300 muertos, niños, jóvenes, ancianos y no se da respuesta todavía”.

En su mensaje también hizo una denuncia sobre la violencia que ha impuesto la dictadura en el departamento de Jinotega porque han habido desapariciones, muertes violentas, muertes selectivas, han acabado con familias completas y enfatizó en que no puede darle su voto a un asesino, a un violador.

“Yo mi voto lo iba a dar por la democracia”, dijo el líder católico.

El padre Pineda dice que le da pesar tanta gente que ha salido de Nicaragua, unos por razones políticas y otros por motivos económicos y porque la vida aquí se ha vuelto una tortura para la gente.

“Te persiguen, no hay trabajo. La vida especialmente de los jóvenes en Nicaragua se ha vuelto un caos”, lamentó Pineda.

El religioso señaló que el régimen de Ortega y Murillo “se escuda en un falso cristianismo (…) y que son campañas para perpetuarse en el poder”, queriendo verse como un partido mariano, pero al final no son nada.