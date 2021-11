Nicaragüenses marchan en el exterior contra la farsa electoral

Los nicaragüenses que viven en Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Francia y otras partes del mundo se han pronunciado de cara a las cuestionadas elecciones y llaman a la población a que no salgan a las calles a votar porque no “hay elecciones libres”. La dirigente campesina Francisca “Chica” Ramírez pidió desde San José en Costa Rica a los nicaragüenses que no acudieron a las urnas a legitimar a Ortega.

“Nos estamos manifestando para decirles que no están solos”, de igual manera, la dirigente cuestión que la noche anterior al proceso electoral se realizara cacería de opositores campesinos en el país pinolero. Los autoconvocados se movilizaron a la embajada de Nicaragua en Miami para “rechazar la farsa electoral”, ya que Ortega busca su reelección por quinta vez con siete candidatos presidenciales opositores en prisión.

En Washington, Los Ángeles,New York y San Francisco también se aglutinó un grupo de manifestantes condenuncias y demandas a la comunidad internacional. “Hoy es un momento para gritar en contra de una farsa electoral”, dijo Bertha Valle, esposa deFélix Maradiaga uno de los siete candidatos apresados por el régimen. “A Daniel Ortega y Rosario Murillo se les cayó la máscara”.

Valle se pronunciódesde la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington paraque este próximo 11 de noviembre cuando se reúnan todos los cancilleres en lacumbre de la OEA pongan límite a Ortega. Al ritmo de lacanción “se va caer, se va caer el dictador y su mujer”, los nicaragüensesradicados en Madrid- España levantaron la voz, este siete de noviembre.

“Ya sabemos que no hay garantía para ejercer nuestro derecho al voto y que nuestros candidatos sonpresos políticos. Esto es una farsa electoral y nosotros pedimos a la UniónEuropea y al gobierno de España que no reconozca ni legitime el proceso electoral”, dijo uno de los manifestantes a esta cadena de medios.