Agentes de Migración y Extranjería impidieron la salida del país de Monseñor Silvio Fonseca, párroco de la iglesia Santa Faz, ubicada en el barrio Costa Rica, cuando la mañana de este domingo se disponía a viajar desde el aeropuerto internacional Augusto César Sandino hacia Estados Unidos.

El Encargado de la Pastoral de la Familia de la Arquidiócesis de Managua detalló que las autoridades de Migración le dijeron que su pasaporte “tenía problemas para ser leído”, a pesar de haber utilizado este mismo documento para viajar hace cuatro meses al mismo destino al que se dirigía.

“Yo fui con todo en regla y tengo mi pasaporte vigente y he viajado con ese pasaporte. Me dijeron que la computadora no leía bien el pasaporte, la información. Siempre he viajado con ese pasaporte. Me dirigía a Estados Unidos, por razones personales, por un viaje de salud. Siempre he viajado”, detalló monseñor Silvio Fonseca mediante un comunicado que divulgó al clero de Managua y a sus amistades.

El religioso, quien es una de las voces críticas al dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, vicedictadora del país, detalló que los trabajadores de Migración y Extranjería le quitaron el pasaporte y le indicaron que se presentará en las oficinas de esta institución.

“Me dijeron que no se leía bien, que si estaba húmedo, pero hace tiempo lo tengo resguardado”, denunció el religioso, quien pretendía viajar a la ciudad de Miami, Estados Unidos para realizarse unos chequeos médicos y atender unas situaciones familiares.

Fonseca dijo desconocer si el impedimento de su salida estaba relacionado con el día de las cuestionadas elecciones convocadas por Daniel Ortega.

Ortega ataca a Iglesia Católica

Durante su discurso de este domingo, el dictador Daniel Ortega una vez más arremetió contra sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica de Nicaragua, a quienes acusó de ser “cómplices de terrorismo” y los descalificó porque, según él, le quisieron quitar su poder para entregárselo a “imperialistas”.

“Los obispos firmando allí en nombre de los terroristas, sirviendo al imperio en medio de la sangre, de los incendios, en medio del dolor; exigiendo, no pedían, exigían el retiro de las autoridades y que se instalarán los terroristas en el gobierno al servicio de los yanquis”, manifestó el dictador Ortega.

Desde abril de 2018, Ortega y Murillo han arremetido contra los líderes de la iglesia católica por denunciar las violaciones y vejámenes cometidos por agentes de la Sancionada Policía y paramilitares contra los manifestantes que exigían su renuncia tras la represión de las marchas cívicas derivadas por las fallidas reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.