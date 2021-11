Ex Militante sandinista dice sentir “vergüenza” de farsa electoral en Nicaragua, gráfica desesperación de los acarreadores de votantes

Geovany López Acevedo fue agredido el pasado 19 de julio de 2019 por simpatizantes del régimen de Daniel Ortega, al ser señalado de “infiltrado” en un acto de conmemoración de la revolución sandinista de donde lo sacaron.

El locutor y animador de eventos sandinista, Geovany López Acevedo, un ex militante sandinista y ex integrante de la Juventud Sandinista en Nicaragua, cuestionó los resultados de la “farsa electoral”. López tomó relevancia el pasado 19 de julio del 2019, al realizar un facebook live denunciando que sus correligionarios lo expulsaron de la plaza cuando conmemoraba un aniversario de la revolución sandinista. López fue golpeado en esa ocasión.

“Daniel Ortega ganó las elecciones pero ahora te hago una pregunta ¿contra quién compitió? Daniel Ortega yo te aseguro que al igual que yo en la boleta electoral no conocíamos a ninguno de los candidatos presidenciales. Yo te aseguro que vos le preguntas a cualquier electorado que si conoce a los candidatos a la presidencia que estaban impresos en esa boleta electoral y te van a contestar igual que yo “no conocemos a ni uno”. Entonces sí Daniel Ortega ganó contra quién compitió, contra alguien que nadie conoce, contra candidatos presidenciales que absolutamente nadie conoce no sean payaso” expresó López.

De igual manera dijo que es una “vergüenza'' el hecho de que los simpatizantes sandinistas tuvieran que ir a buscar a los barrios a las personas casi exigiéndoles votar, además dejó entrever que ya no pertenece a las filas del frente sandinista.

“No tenemos necesidad de andar como mierdas sacando o buscando a la gente para que fuera a votar Cuando Daniel ganó el del 2006 legalmente, cuando sí hubo una competencia electoral los militantes sandinistas no tuvieron necesidad de andar de verga sacando a la gente, si es que solo faltó que le fueran a dar la boleta hasta la puerta de la casa. Solo faltó que la gente que estuvo trabajando en las elecciones llevará la boleta hasta la puerta de la casa y lo hicieron firmar ahí nomás, es una vergüenza loco y si yo fuera militante sandinista me diera vergüenza decir que ganamos las elecciones con no sé cuánto porcentaje cuando todos los sandinistas andaban pegando carrera en los barrios buscando a la gente sacando la gente para que fuera a votar. Eso más bien me da pena como militante sandinista” dijo Geovany López.

De igual manera exigió a los sandinistas que no mintieran al hablar de que hubo mucha afluencia de personas y confirmó que el 7 de noviembre hubo mucho abstencionismo en el país.

“No me van a venir a decir que hubo bastante afluencia de votantes porque eso es mentira y quitémonos las máscaras seamos sinceros las juntas receptoras de voto estaban vacías los colegios donde la gente tenía que ir a votar estaban vacías, quitémonos la máscara seamos sinceros ya están en el poder, en teoría se van a quedar 5 años más solo les recuerdo que en esta vida nadie es eterno, ya están en el poder nadie lo va a sacar” dijo el joven que estuvo en las filas rojinegras.

Insistió en que “nadie fue a votar” y que “los únicos que fueron a votar fueron los mismos militantes sandinistas y la gente que tiene que ir a votar porque si no pierden el trabajito…yo no estoy diciendo ninguna mentira, vuelvo y repito, ahí andaban en la calle buscando a la gente para que fuera a votar” manifestó el joven.