Rosario Murillo la dueña de los silencios de las mujeres en Nicaragua

8:35 a.m.

Activistas, sociólogas y psicólogas que accedieron hablar con 100% desde el anonimato afirman que las mujeres no han ganado ningún espacio en la política nacional y lamenta que haya sido otra mujer la encargada de silenciarlas.

“Si las mujeres que son cercanas a la pareja presidencial no tienen ninguna representación ni voz ni voto, qué más podría esperarse con las mujeres que no son cercanas ni a doña Rosario Murillo ni a su marido”, cuestiona una activista consultada.

Agregó que desafiar a la vicepresidenta les costó el encarcelamiento a once mujeres y esta es la mejor demostración de que en Nicaragua no hay espacio para tener criterio propio.

“Las once mujeres no es tan encerradas solo por pensar diferente, también son presas políticas porque destacan con su liderazgo y en este país no está permitido”.

Una psicóloga analizó que en el país tampoco tienen oportunidad de destacar las mujeres que comparten los ideales propagandistas del régimen y concluye que la única mujer que tiene espacio “es la misma de siempre, Rosario Murillo”.

“Es la dueña de los silencios en todo el país y lamentamos que fuera una mujer la que llegó a atribuirse esa condición de poder y dominio sobre todas las mujeres”.

Las expertas señalan que no es necesario indagar tanto en el papel de la mujer durante su gestión en el gobierno para comprobar que en realidad no deciden nada.

“Vemos a mujeres en la Asamblea Nacional cuyo deber es apretar un botón dando un voto favorable siempre al comandante”, señala una de las consultadas.

Asimismo, la experta en salud mental, refiere que la imagen de la mujer sigue siendo manipulada incluso hasta para manejar la pandemia del coronavirus.

“Ya hemos tenido tres ministras de salud en el país, una de ellas está sancionada, pero la siguen usando para la campaña política durante la vacunación contra el Covid-19”, agregando, “el hecho de tener tres ministras mujeres no determina que las mujeres pueden incidir”, reflexiona.

Con los años, los espacios abiertos para mujeres se han ido borrando por otra mujer quien junto a su esposo acaparan el poder en Nicaragua, plantean estas entrevistadas consultadas.

“A las mujeres que tienen cargos en la administración sandinistas les han dado el lugar de seres no pensantes y como deben ser obedientes no les han permitido ser creativas”, explica la especialista, quien terminó citando su intervención con el ejemplo de la alcaldesa de Managua.

“Hay una alcaldesa, pero es protocolaria porque en la práctica no explica ni analiza la ejecución de los proyectos, quien cumple la función es el secretario de la Alcaldía de Managua, mejor explicado no puede estar el lugar que ocupan las mujeres con supuesta autoridad”.

También una representante de las comunidades diversas en Nicaragua dijo a 100%Noticias que tres días antes de las votaciones, recibió un correo del Ministerio de Salud invitándola a un taller.

“Toda la vida nos ha estigmatizado. Ahora se presentan como un gobierno inclusivo de las minorías cuando nos han mandado a agredirnos y han bloqueado todo tipo de ayuda, es una burla”, sentenció.