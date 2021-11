Nicaragua recibe 134.400 vacunas contra covid-19 a través del mecanismo Covax

8:58 a.m.

Managua, 14 nov (EFE).- Nicaragua recibió 134.400 dosis de vacunas contra la covid-19, una donación multilateral a través del mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el fin de que el país centroamericano complete el esquema de inmunización, informó este domingo la Unicef.



La donación multilateral fue recibida la tarde del sábado por autoridades del Ministerio de Salud de Nicaragua, misiones diplomáticas y de cooperación técnica, así como por representantes de la Organización Panamericana de la Salud y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), indicó.



Además, por representantes de países donantes del mecanismo Covax como Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Suiza, así como la delegación de la Unión Europea (UE) en Nicaragua.

Además Lea: ONG’S y sociedad civil piden a OEA declarar ilegítimo régimen de Daniel Ortega



"Estamos contentos de estar recibiendo 134.400 dosis de vacunas que se suman a nuestra campaña voluntaria de vacunación contra la covid-19. Esto viene a fortalecer nuestra estrategia integral de defender a nuestra población contra la agresión de la covid-19", declaró la ministra nicaragüense de Salud, Martha Reyes, durante el acto de entrega.



La funcionaria aseguró que hasta ahora han vacunado al 54 % de los nicaragüenses mayores de dos años, aunque no especificó si con una dosis o con la inmunización completa.



ESPAÑA HA DONADO 1,8 MILLONES DE VACUNAS



Por su lado, la embajadora de la UE en Managua, Bettina Muscheidt, destacó la contribución del Equipo Europa, formado por la UE y Estados Miembros, al mecanismo Covax, que garantiza medicinas a países pobres.



"Nuestras donaciones a los nicaragüenses, por 1,8 millones de vacunas donadas por España, muestran el compromiso de la Unión Europea y sus Estados Miembros de cerrar la brecha de vacunación entre economías avanzadas y países en desarrollo", remarcó.

Junto al mecanismo Covax "seguiremos apoyando a las familias nicaragüenses frente a la pandemia, en diferentes ámbitos estamos con ustedes", agregó.



Por su parte, la representante de OPS/OMS en Nicaragua, Ana Solis-Ortega Treasure, precisó que 3,2 millones de vacunas han llegado a Nicaragua a través del mecanismo Covax, "ya sea por donación de un país o por donación de varios países"



"Son 1,6 millones de nicaragüenses que han tenido o tendrán acceso a estas vacunas a través de la vacunación voluntaria que implementa el Ministerio de Salud y que hoy día, a través del modelo familiar y comunitario, lo hace de casa en casa para asegurar que nadie se quede atrás", subrayó.



VALORAN JORNADA "CASA A CASA"



El representante de Unicef, Antero Almeida de Pina, también reconoció el trabajo del Ministerio de Salud en la lucha contra la pandemia covid-19.



"Hay una aceleración muy buena de la campaña de vacunación y quiero agradecer la colaboración y compromiso en esta campaña de vacunación", señaló Almeida de Pina.



Asimismo, anunció que la próxima semana, con el apoyo de Japón, recibirán equipos de refrigeración para el proceso de vacunación.



Hasta ahora, el Gobierno de Nicaragua ha informado de 210 muertes y 16.897 contagios por covid-19.

También Lea: Minsa vacunará "casa por casa" a la población contra la covid-19 en Nicaragua



Por su parte, la red de médicos del independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 ha reportado 5.928 fallecimientos con síntomas de la pandemia y 31.140 casos sospechosos, datos que el Gobierno no reconoce.



Hasta ahora, las autoridades de Nicaragua no han establecido medidas contra la propagación de la covid-19, como evitar las aglomeraciones, con el objetivo de no afectar la economía.