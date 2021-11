Estados Unidos ordena frenar deportación de nicaragüenses

9:57 a.m.

La orden fue emitida de manera verbal en conferencia telefónica

Los agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Aduana de los Estados Unidos, fueron informados de nueva política que entró en vigor el pasado viernes 12 de noviembre en la que consiste en detener las deportaciones de nicaragüenses indocumentados bajo el título 42, una cláusula dentro de la Ley de Servicios de Salud Pública de 1944 que "permite al gobierno para prevenir la introducción de personas durante determinadas emergencias de salud pública " reportó el medio Just The News.

Dicha orden que fue dirigida a todos los agentes de CBP se emitió verbalmente en una conferencia telefónica. Se esperan pronto pedidos oficiales por escrito. El Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido una declaración, ni CBP.

De acuerdo con declaraciones de los agentes de la Patrulla Fronteriza y los encargados de hacer cumplir la ley dijeron al medio Just The News que” la prohibición de deportar a nicaragüenses provocará una oleada de nicaragüenses que se dirigen a los EE. UU.Así como muchos que vienen de otros países que afirman ser nicaragüenses, sabiendo que no serán deportados. bajo el título 42”.

Asimismo, los agentes de la Patrulla Fronteriza manifestaron que las deportaciones del título 42 probablemente terminarán en todos los ámbitos alrededor de enero de 2022, por lo que temen duplicará o triplicará la cantidad de extranjeros ilegales que cruzan la frontera sur cada mes, cifras que ya han alcanzado niveles récord bajo en políticas de seguridad fronteriza laxas de la administración Biden.

La administración de Biden ya había alterado las políticas de cumplimiento bajo el Título 42, lo que facilitó una afluencia sin precedentes de extranjeros ilegales al país este año. Bajo la administración de Trump, las familias y los menores no acompañados fueron rechazados bajo el Título 42.

En septiembre, los agentes se encontraron con casi 200.000 extranjeros ilegales. Estos números excluyen las escapadas: decenas de miles que evaden la captura cada mes en cada sector. Los agentes consideran que las cifras ya son insostenibles: el doble o el triple de lo que sobrecargaría los recursos y precipitaría una crisis humanitaria en toda regla.