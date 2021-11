Nicaragüenses interesados en visas laborales para EEUU deben asesorarse y evitar caer en estafas

10:23 a.m.

Los trámites correspondiente a estas visas son realizados por las compañías estadounidenses después de ser aprobado para el trabajo

El programa de visas laborales aprobado por Estados Unidos en los que se beneficiarían 85 países entre ellos Nicaragua, es un programa en el que las compañías en EEUU se encargan de realizar los trámites correspondientes a este estatus, el que no sobrepasa más de un año de acuerdo con el Abogado Xavier Racine, consultado por la cadena internacional Univisión y quien recomienda tener cuidado con los estafadores.

“Las visas H2 se tramitan por compañías en los Estados Unidos queriendo traer empleados de otro país es por un corto tiempo siempre menos de un año la visa H2a es para trabajo temporal agrícola mientras que la visa h2b es para trabajo temporal o estacional no agrícola” explicó el abogado Xavier Racine

Asimismo, aclaró que las visas “H2O incluyen a trabajadoras domésticas, albañiles, jardineros, costureras, empleados de hoteles, restaurantes, centros de estética o parques recreativos. La lista de países se publicó en el llamado registro federal del gobierno es decir La regulación ya es efectiva” señaló Racine.

Por otro lado, los abogados lanzan una advertencia “pero hay que tener cuidado porque hay mucho abuso a veces se aprovechan el control que tienen sobre los trabajadores y cometen serios abusos contra sus derechos laborales” agregó el especialista.

Carolina Sediles de Conexión Nica USA dijo a 100% Noticias que están buscando "la oferta legítima de empleo para poder suministrar a la gente de Nicaragua y que puedan ellos aplicar por su parte, pero siempre es importante que contrate un abogado especialista en inmigración laboral. Que esté familiarizado con las visas de empleo porque no todo abogado de migración está familiarizado y cualquier error pues puede resultar ya sea que le nieguen la visa o en tener algún problema o que pierdan su dinero” expresó Sediles.

Según la información divulgada en la página del registro federal de Estados Unidos, el programa H-2B permite que los empleadores o agentes de empleo estadounidenses que cumplen con ciertos requisitos reglamentarios específicos traigan extranjeros a los Estados Unidos para llenar temporalmente empleos relacionados no con la agricultura. Un empleador estadounidense, o un agente según se describe en los reglamentos, deben llenar el Formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante, a nombre del trabajador prospecto.

Además, señala que los peticionarios “utilizan este formulario para presentar una solicitud de parte de un trabajador No Inmigrante con el fin de que éste ingrese a los Estados Unidos temporalmente para realizar servicios o trabajo, o a fin de recibir capacitación como No Inmigrante H1B, H-2A, H-2B, H-3, L-1, O-1, O-2, P-1, P-1S, P-2, P-2S, P-3, P-3S, Q-1 o un trabajador No Inmigrante R-1. Los peticionarios también utilizan este formulario para solicitar una extensión de estadía o cambio de estatus al de E-1, E-2, E3, H-1B1 o TN o una de las clasificaciones de visa mencionadas anteriormente para un extranjero”.