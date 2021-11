Programa de ayuno nacional para este 18 de noviembre por la libertad de presos políticos y de Nicaragua

Los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo convocaron a los nicaragüenses a un día de ayuno nacional por la libertad de los prisioneros para este jueves 18 de noviembre del 2021. La jornada iniciará a partir de las 6:00 am a la 1:00 pm o bien al finalizar el día a las 6:00 pm.

Esta es una guía que pueden seguir para conectarse con Dios, hacer las oraciones, cantar alabanzas y lecturas bíblicas recomendadas. Recuerde que Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad, Nicaragua es de Cristo.

Programa de Ayuno Nacional 18 de noviembre 2021:

Apoyo al ayuno por los presos políticos, por su libertad y la de Nicaragua

Programa de ayuno por la mañana

1. Oración presentando al Señor la ofrenda, sea agradable ante el trono de su

Gracia.

Nos cubrimos con su armadura santa desde la mollera de la cabeza hasta la punta

de los pies.

2. Presentamos a los más de 150 presos y presas políticos detenidos por la

ambición desmedida de lo gobernantes.

3. Oración de reprensión

Detener toda medida de impiedad en el trato hacia ellos

Detener todo juicio falso, toda mentira levantada contra ellos

Detener toda indiferencia hacia la vida de ellos

Detener toda acción de represalia contra ellos, contra sus familias y contra

sus bienes por las sanciones impuestas al régimen y sus seguidores

4. Realizar lectura Isaías 51

Orar sobre la base de la lectura haciendo alusión al preso agobiado será libertado pronto; no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan, porque nuestro Dios, que agitó el mar e hizo rugir sus ondas, el Dios de los ejércitos está con ellos y es justo.

5. Alabanzas, y lectura del Salmo 118:5-9 (Desde la angustia invoqué a Jehová, Y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo; no temeré Lo que me pueda hacer el hombre. 7 Jehová está conmigo entre los que me ayudan; Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. 8 Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová, Que confiar en príncipes)

6. Oración de entrega del ayuno (para quienes lo entreguen a las 1pm)

Continuación de ayuno por la tarde

1. Oración al Señor reprendiendo las acciones del gobierno por las

sanciones impuestas en sus contra.

2. Oración clamando piedad a Dios para que los actos de represalia no produzcan más encarcelamientos, represión, despojos, despidos a los que votaron en contra o los que no votaron.

3. Oración reprendiendo espíritu de sometimiento e idolatría en Nicaragua

4. Oración de liberación arrancando del maligno las esposas y grilletes que atan y quitan la libertad a más de 150 hermanos y hermanas presos injustamente.

5. Detener en oración las órdenes emanadas para cerrar la salida o entrada a los nicaragüenses, orar por el arrepentimiento de miembros en las familias y pedir perdón por lo que hacen en contra de la Gracia y la palabra de Dios.

6. Clamar por las madres que sufren el encierro de sus hijos e hijas y por las esposas y esposos, sus hijos e hijas. Que Dios permita sean liberados pronto.

7. Realizar lectura Lucas 10

Orar con la autoridad de un hijo de Dios, clamando por las bendiciones y la libertad de Nicaragua, el retorno seguro de los exiliados, la provisión al necesitado, el abrigo al desamparado.

8. Alabanzas

9. Oración de entrega del ayuno