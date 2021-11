Presos políticos sostenidos por la Fe, pese al aislamiento y tortura

Los presos políticos de El Chipote, tuvieron la tercera visita de sus familiares el lunes, martes y miércoles de esta semana.

En la tercera visita a los presos políticos que se encuentran recluidos en el Complejo Policial “Evaristo Vásquez” conocido como el nuevo chipote, algunos familiares informaron que las condiciones de aislamiento, interrogatorios y tortura persisten. Sin embargo, mantienen la confianza en Dios que pronto serán liberados.

Veronica Chávez, esposa del periodista y aspirante presidencial Miguel Mora aseguró que su cónyuge sigue resistiendo, sostenido de la mano de Dios quien le da las fuerzas para soportar.

LEER MÁS: OPS asegura que en Nicaragua circulan variantes alfa, beta gamma y delta del Covid-19

“Está con 30 libras menos pero con una fe inquebrantable sabiendo que el único que traerá la liberación para todos es Dios, que así como los liberó la primera vez lo hará otra vez”, expresó Chávez a 100%Noticias

Mora pide a los nicaragüenses que no pierdan la fe y que no dejen de orar por Nicaragua “En el Señor hay libertad y creemos que él va a liberar a todos los presos políticos. Él lo hará. Hay poder en el Ayuno y oración”

En el caso del aspirante Juan Sebastian Chamorro, su hermana Ana María Chamorro, explicó que los agentes policiales mantienen la luz encendida las 24 horas del día.

“Ahora lo interrogan dos veces, lo levantan a las 5 de la mañana a limpiar la celda, no tienen almohadas o frazadas para el frío, el único cambio es que las porciones de las comidas han mejorado”, explicó

Berta Valle, esposa del precandidato Félix Maradiaga, dijo que su esposo permanece en una celda oscura y solamente le permiten tomar sol 15 minutos cada diez días, pese a esto se encuentra fortalecido en el poder de la oración creyendo que Dios les dará la victoria.

SEGUIR LEYENDO: “Si Ortega se va de la OEA, perdería los préstamos”, dice Paula María Bertol, ex embajadora de Argentina

“Mi cuñada encontró a Félix con muchos ánimos, con su convicción firme y con mucha fe ha estado orando mucho y eso lo ha fortalecido enormemente. En términos de las condiciones en las que se encuentran siguen siendo las mismas está en una celda completamente en penumbras no tienen acceso a la luz, se encuentra acompañado con otro preso político pero no les permiten hablar tiene que estar en completo silencio, los interrogatorios siguen siendo constantes”, explicó Valle

La esposa insistió en que la policía debe permitir el ingreso de frazadas y almohadas así como la biblia.

“La alimentación ha mejorado un poco, pero sigue perdiendo peso en total lleva 47 libras perdidas. Félix sigue solicitando tener una Biblia como un derecho humano, también pide el acompañamiento pastoral, además no tienen con que cobijarse por las noches sobre todo ahorita que el clima está cambiando”, manifestó a 100% Noticias.

En el caso de la prisionera política Suyen Barahona, su hermano Peltier Barahona, informó a 100% Noticias que sigue aislada, tampoco le permiten el ingreso de almohadas, frazadas o algún libro para leer, pese a las circunstancias se mantiene firme en la lucha.

“Un poco más delgada pero fuerte, muy fuerte y orgullosa, incluso dice que estar más delgada es más saludable, a ella la mantiene sola desde junio, está sola en una celda y ese confinamiento solitario solamente lo están viviendo las cuatro mujeres de la organización UNAMOS, que son Dora María Téllez, Tamara Dávila y Ana Margarita Vijil, están aisladas completamente una situación que a nosotros nos preocupa pedimos que termine el aislamiento y confinamiento solitario y que las liberen”, dijo Peltier

Norma Vega, esposa de Pedro Vásquez expresó que su cónyuge se encuentra bien de salud, con mucha fe y esperanza en que pronto serán liberados.

LEER MÁS: Asamblea Nacional avala millonario préstamo del BCIE para cuidar las reservas en Nicaragua

“Gracias al señor bien siempre con la cosa de la presión pero está bien de su oído, han mejorado la alimentación, ya no está pálido le dan una hora de sol antes eran diez minutos. Me dijo no te preocupes yo estoy bien y esperando en el señor que todo salga bien porque no soy un criminal para que me tengan aquí”, comentó

Vega reiteró que mantiene un carisma positivo, fuerte y seguro “tiene unos proyectos que en un futuro primero Dios y nos conceda llegar hasta ahí para poder estar juntos y trabajar de la mano los dos porque siempre lo hemos hecho juntos sembrar árboles frutales, siempre”.

Los familiares de los presos políticos han solicitado que se les permita el ingreso de colchas por las noches de frío, así también el cambio de colchonetas pues las que tienen están desgastadas y están durmiendo en el concreto.