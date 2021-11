La sancionada policía sandinista detuvo arbitrariamente al ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), Edgard Parrales. 100%Noticias conoció que fue secuestrado en las afueras de su casa en el sector de Pancasan, Los Robles en Managua.

Carmen Parrales, hija del analista político, informó a 100%Noticias que su padre fue secuestrado del patio delantero de su vivienda por hombres de civil que lo metieron a la fuerza a un vehículo particular.

“No había terminado de salir de la casa cuando entraron al jardín y lo montaron a un carro azul oscuro, los vecinos apuntaron el número de placa, fueron hombres vestidos de civil que lo montaron a un vehículo, él empezó a gritar porque obviamente no tenían ninguna orden, no eran policías eran civiles, imagino que paramilitares o policías vestidos de civil pero realmente fue un secuestro", explicó Parrales a 100%Noticias.

Asimismo, Carmen dijo que tres hombres de civil se encuentran vigilando la casa. También informó que su padre tiene problemas de salud por su edad “Necesita medicación diaria tiene su cuidado, aunque siempre sea una persona fuerte, pero él tiene sus problemas de salud tiene 80 años”

El analista político, Enrique Sáenz, señaló que el régimen de Daniel Ortega refleja “debilidad” al mandar a detener a Parrales, quien no representa ninguna amenaza debido a que no pertenece a ninguna organización política.

“Es una persona de casi 80 años, no pertenece a ninguna organización política, tercero, siempre lo ha manifestado que ni a ejercido ni ejerce ningún liderazgo político tampoco aspira a ningún cargo público, fue sacerdote y representante del gobierno sandinista en la OEA, es una persona que ha mantenido coherencia con sus ideas desde siempre y la pregunta es ¿Qué tan fuerte puede ser un régimen que se siente amenazado por una persona con estas características? ¿Será un gobierno fuerte? ¿Cuáles son sus fortalezas? como para sentir está amenazado por un octogenario que no es líder político que no pertenece a ninguna organización”, dijo Sáenz

El pasado viernes, Parrales participó en el programa 100%Superchats donde calificó como “hipocresía” la decisión de Ortega que solicitó la salida de Nicaragua de la OEA, una semana después de que la Asamblea General del organismo considerará que las elecciones "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática"

Desde junio, Ortega ha encarcelado a exguerrilleros sandinistas, activistas, estudiantes, campesinos, empresarios y profesionales independientes, en el contexto de las elecciones generales del pasado 7 de noviembre.

La activista política Edipcia Dubón escribió "Detener a Edgar Parrales un sabio de nuestro país, valetudinario por ser mayor de 80 años es un abuso más de la dictadura de Ortega. Decir lo que piensa y actuar en consecuencia no es un delito. Tenerle miedo a la ideas solo evidencia su decadencia"

La defensora de derechos humanos, Haydée Castillo, se mucho a las voces que exigen la liberación de los presos políticos, al mismo tiempo, señaló que la captura de Parrales muestra el nivel de criminalidad de Ortega-Murillo.

“Para quienes todavía han tenido un poco de duda de qué tipo de régimen estamos enfrentando su nivel de criminalidad, cada día ellos mismos se encargan de demostrarle al mundo que en realidad estamos frente a un régimen que opera como el crimen organizado nadie que pueda opinar diferente, nadie que levante su voz puede vivir en Nicaragua”, expresó Castillo.

Actualemnte se reportan más de 160 presos políticos.