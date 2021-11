Iglesia Católica se ofrece a mediar un nuevo diálogo en Nicaragua

8 a.m.

La iglesia católica ya ejerció de mediadora entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición en un primer diálogo tras el estallido social de 2018.

El recién electo presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), Monseñor Carlos Enrique Herrera, manifestó el interés que tiene la Iglesia Católica de mediar en un posible diálogo entre el Gobierno de Daniel Ortega y la oposición, como una forma de contribuir a solucionar la crisis que atraviesa el país centroamericano desde abril del año 2018.

Herrera, quien es uno de los nueve obispos que integran la CEN, aseguró en declaraciones a la Voz de América que “la Iglesia siempre ha estado preocupada porque haya un entendimiento y un proceso de paz en nuestra nación".

"La Iglesia siempre busca el bien de todos y estamos dispuestos. Ojalá que se dé esa iniciativa para nosotros colaborar como mediadores”, observó.

Daniel Ortega no responde al llamado al diálogo

El Gobierno de Daniel Ortega no ha respondido a la intención de los jerarcas católicos, quienes en mayo de 2018 fueron mediadores del primer diálogo ocurrido en el país tras el estallido social de ese año que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejó más de 300 muertos y más de 100.000 exiliados.

La propuesta de mediar un posible diálogo no se ha oficializado, según Monseñor Herrera. El líder católico asegura que han reiterado su disposición “a través de las cartas pastorales o a través de mensajes públicos anunciados a través de los medios de comunicación”, pero hasta ahora -asegura- sin lograr una respuesta positiva del presidente Ortega.

¿Con quién dialogaría Daniel Ortega?

Activistas políticos critican la postura del presidente de la CEN, pues consideran que los actores con quienes podría suceder un diálogo no están disponibles. La mayoría de los líderes de la oposición, dirigentes estudiantiles, activistas campesinos y representantes del sector empresarial están en prisión, acusados -explican- de delitos por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

Héctor Mairena, dirigente del partido de izquierda Unión Democrática Renovadora (UNAMOS) considera que “si pretenden convocar a un diálogo, lo que tienen que hacer es liberar a todos los presos políticos, cesar la represión y permitir el retorno seguro de todos los exiliados. Si no cumple eso, ¿quién va a creer a Daniel Ortega? Nadie”, comentó a la VOA.

En reiteradas ocasiones, obispos de la CEN han denunciado que la Iglesia Católica en Nicaragua es “víctima de persecución” por parte del Estado. Incluso, el presidente Ortega ha descalificado a los religiosos en varios discursos públicos, llamándolos “satánicos” e “hijos del demonio”.

Pese al llamado de la CEN a establecer un diálogo entre el Gobierno y la oposición, a criterio de Mairena, falta sentar una posición mucho más firme.

“Hay quienes dicen que la diplomacia del Vaticano es la diplomacia del silencio. Habría que preguntarle al Nuncio Apostólico (Waldemar Stanisław Sommertag) el por qué del silencio suyo y del Vaticano”.

Ortega debe liberar a presos políticos antes de un diálogo

Los dirigentes de la oposición que se encuentran en el exilio aún no han reaccionado a la intención de un diálogo con el Gobierno que propone el presidente de la CEN.

Kitty Monterrey, presidenta del inhabilitado partido de derecha Ciudadanos por la Libertad (CxL), asegura que la oposición se sigue organizando para enfrentar nuevos escenarios.

“A una dictadura de Daniel Ortega de nada le sirve mandarle mensaje. Yo solo espero que comprenda que Nicaragua no puede estar aislada y que los nicaragüenses vamos a salir adelante y vamos a salir presionando y más temprano que tarde, él va a tener que dejar el poder”, declaró Monterrey en una reciente entrevista a la Voz de América.

De acuerdo con analistas, la oposición nicaragüense tiene debilidades que atender, puesto que aún no se consolidaron en una sola plataforma política para enfrentarse a Daniel Ortega. Sin embargo, Monterrey asegura que siguen trabajando en ese objetivo y “denunciando lo que está sucediendo, sabiendo que la prioridad son los presos políticos”.

Relaciones entre Ortega y la Iglesia siguen tensas

Semanas antes de las votaciones en las que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo fueron declarados ganadores por el Consejo Supremo Electoral (CSE) -señalado de estar controlado por el oficialismo-, la Arquidiócesis de Managua dijo que no se daban las“condiciones para unas elecciones democráticas”. Incluso el anterior presidente de la CEN, Leopoldo Brenes, no participó de las votaciones como en procesos anteriores.

“Si el cardenal Leopoldo Brenes no asistió a ejercer el supuesto derecho de votar, pues me parece que estuvo a tono con lo que hizo la mayoría del pueblo nicaragüense, porque según las observaciones independientes, más del 80% no acudió a las urnas”, explicó el opositor Mairena.

Al asumir la nueva presidencia de la CEN, el religioso Carlos Enrique Herrera se declara optimista, pues considera que el Gobierno sandinista sólo tiene una forma de resolver la crisis: “Debe dialogar con la oposición, con quien ha tenido fricciones y juntos pueden resolver este problema, esta crisis”.