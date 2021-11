Honduras impide ingreso de Red Mundial de Jóvenes como observadores internacionales

El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández prohibió el ingreso de la Red Mundial de Jóvenes a Honduras, quienes fueron autorizados por el Consejo Nacional Electoral para participar como observador internacional en las Elecciones Generales. Entre el grupo de ciudadanos estaban los nicaragüenses Jhoswel Martínez y Magdiel Galeano, este último fue amenazado por las autoridades hondureñas con ser deportado a Nicaragua.

En una carta dirigida al presidente de la Red Mundial de Jóvenes, el Consejo Nacional Electoral de Honduras invitó, autorizó y acreditó a los jóvenes para que ingresaran como observadores internacionales de las Elecciones Generales del próximo 28 de noviembre del 2021. Sin embargo, cuando intentaron entrar las autoridades migratorias informaron que no podían ingresar.

El nicaragüense Jhoswel Martínez, quien se encuentra varado en San Salvador informó a 100%Noticias que intentó ingresar tres veces a Honduras, pero fue rechazado.

“Estoy a diez minutos de llegar a la frontera entre El Salvador y Honduras cuando me doy cuenta de que a varios de la Red Mundial tampoco se le estaba dejando entrar (...) las autoridades de migración de Honduras no están permitiendo el ingreso a los miembros como observadores electorales internacionales (...) desde las 5 de la tarde hasta las 8:30 esperando que me dieran una respuesta me trataron bien, fueron muy amables, y me indican de que no puedo ingresar al país me explican de que tenía que tener un permiso aprobado de previo solo por ser nicaragüense ya que se tiene que pedir un permiso siete días antes (...) tuvieron que devolverme hasta El Salvador fue una deportación”, explicó Martínez.

Martínez explicó que ningún integrante de la Red Mundial de Jóvenes logró ingresar siendo deportados a sus países de origen “Al presidente de la Red, que es un ciudadano estadounidense tampoco le permitieron ingresar, no estoy seguro si es que en realidad no quieren observadores electorales internacionales independientes o si es una situación en la que se dio una la lista predeterminada de personas a las cuales no se les permitiría el ingreso”

Sin embargo, el activista de derechos humanos, informó que en el caso de Magdiel Galeano, las autoridades hondureñas supuestamente lo amenazaron con deportar a Nicaragua, pese a que es refugiado nicaragüense en Costa Rica.

“Estando en Honduras le indican de que no le van a dar entrada y que lo van a deportar, le quitan su pasaporte, sus documentos de identidad y lo llevan a empujones hasta el avión de Avianca para ser deportado a El Salvador y El Salvador a San José-Costa Rica, fue un comportamiento muy hostil y restrictivo, al punto que las autoridades hondureñas lo amenazaron con intentar deportarlo a Nicaragua”, denunció

Magdiel Galeano explicó a 100%Noticias que cuando llegó a Honduras no lo dejaron entrar, “Cuando llegue la primera oficial que me atendió pasó mi pasaporte por una máquina y dijo que le tiraba alerta roja, intentó nuevamente y me dijo me sigue tirando alerta roja, llamó a un supervisor quien me dijo que no vas a entrar porque no has hecho nada de trámite”, expresó

Galeno al igual que Martínez considera que Honduras tiene una lista de nicaragüenses o bien listas de opositores nicas.