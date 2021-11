Nuncio apostólico asegura que Santa Sede "intercede" por la liberación de los presos políticos

El nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanisław Sommertag, dijo que la Santa Sede "intercede" por la liberación de los presos políticos, pero que “por el momento” no ha tenido ninguna respuesta del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Las declaraciones de Stanisław Sommertag fueron en respuesta a los familiares de "presos políticos" que anunciaron que buscarían el apoyo de la Iglesia católica y del nuncio para lograr la libertad de sus parientes.

“La Santa Sede y por supuesto esta Nunciatura Apostólica, desde el primer momento de mi misión en Nicaragua, estamos intercediendo a favor de los más vulnerables, entre ellos los detenidos de todas las categorías, incluso los políticos”, afirmó Sommertag a The Associated Press (AP).

LEER MÁS: Acusan de “ciberdelito” a campesino que nunca tuvo redes sociales

El diplomático de la Santa Sede expresó que esta gestión la realiza “siempre, sin esperar peticiones particulares y oficiales”. Sin embargo, aclaró que todavía no ha recibido “ninguna petición concreta” de familiares de detenidos.

“Varios familiares me contactan individualmente y me ponen al día sobre las condiciones de sus seres queridos”, comentó Sommertag.

Al ser consultado por AP, si se podría esperar una liberación masiva de prisioneros políticos, Sommertag respondió con cautela.

“Interceder pienso que es más que justo y necesario ... pero al final, lo sabemos muy bien, las cosas dependen del gobierno. Las liberaciones son un buen inicio (...) Interceder significa desear ... en este caso la libertad de todos. Ponemos toda la esperanza en Dios ”, apuntó

El representante del Papa Francisco, abogó por que los detenidos puedan reencontrarse con sus familias en ocasión de las fiestas de diciembre.

"Todos vamos a estar en estas fechas con nuestros seres queridos y lo deseamos también para todos, incluso los detenidos", expresó.

SEGUIR LEYENDO: Hijo de líder campesino Pedro Mena narra su exilio a diario de California

Al mismo tiempo, aseguró que las relaciones con Ortega y su esposa, son "buenas" y restó importancia a la reciente decisión gubernamental de reformar un protocolo del Estado que otorgaba la figura de "decano" al representante de la Santa Sede en Nicaragua.

“La Santa Sede no puede estar molesta porque no es su derecho ocupar el puesto del decano del cuerpo diplomático y por supuesto no busca privilegios. Son los gobiernos (los) que ejercen su libre derecho de entregar el decanato del cuerpo diplomático a un nuncio o al diplomático más antiguo, según el artículo 16 de la Convención de Viena”, subrayó Sommertag.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Nicaragua hay más de 160 "presos políticos", incluidos 41 que están detenidos como parte de una ola de arrestos entre mayo y noviembre de este año.