Niño con discapacidad adoptado por anciana de 75 años, ambos necesitan ayuda

11:15 a.m.

La casa en la que habitan está casi cayéndose, pasan apuros para comer, por lo que la anciana pide ayuda para que en esta navidad su niño tengo alimentos y sobre todo pañales.

Elías Moisés tiene 7 años y se emociona tanto al ver que alguien hace correr un pequeño camión de juguete que pega gritos y sonríe extasiado. El niño parece feliz en la pequeña casa maltrecha en la que habita con la anciana que se hizo cargo de él cuando su madre biológica lo abandonó, a la edad de 15 días.

Victoria del Carmen Mercado, de 75 años, es la madre que Elías Moisés conoce y junto a la cual pasa las peripecias de vivir con una discapacidad psicomotora. El niño no habla ni camina, pero sonríe a pesar de las adversidades.

La casa en la que habitan está casi cayéndose, pasan apuros para comer, por lo que la señora pide ayuda para que en esta navidad su niño tengo alimentos y sobre todo pañales, porque no tiene control de esfínteres.

De su origen se conoce que su madre es una joven muda que sostenía una relación clandestina con su primo hermano, pero en el barrio Los Mairena, de la ciudad de San Marcos, en Carazo, nadie estaba al tanto de esto, por lo que al verla embarazada le empezaron a preguntar quién era el padre de la criatura, pero nunca dijo.

Cuando Elías Moisés nació, al verlo que tenía una discapacidad, no quiso darle el pecho y lo rechazaba. En ese momento, doña Victoria del Carmen, que tenía 67 años, le dijo a la abuela de la criatura que se hiciera cargo pero la señora dijo que no podía.

A pesar de su edad, doña Victoria decidió llevarse al niño con ella, para evitar que lo abandonaran, y desde entonces duerme en el rincón de su cama junto a él.

Sus capacidades físicas se han mermado y se ve que con dificultad carga al niño, pero si algo le sobra es amor y vocación para cuidarlo. Lo camina limpiecito y sale al mercado a buscar la vida, a como dice ella.

La periodista Elba Ileana Molina, de Carazo, no podía contener la emoción al hablar de la situación en la que viven esta anciana y su niño.

“Me entrego al lado humano y me gana el lado maternal cuando con esta historia, pues es difícil la condición en la que viven y cuando llegué él estaba en una mecedora, me agarró la mano y me jaló para que lo besara. Lo abracé fuerte y sentí una conexión fuerte con él”, dijo la periodista a Despacho 505.

Asimismo, recalca que la señora le contó que “se llevó al niño con poquita ropa y una pachita y desde entonces están juntos”.

Para Elba Ileana Molina lo más difícil fue cómo en la humilde cocina la señora solo tenía guineo para comer con sal, mientras que al niño le había dado un vasito con leche, pues le había comprado una bolsa de 7 pesos.

PERIODISTA RECUADARÁ VÍVERES Y PAÑALES

Esta la historia conmovió tanto a la periodista, que está pensando realizar una actividad el fin de semana para recaudar víveres, pañales y leche para el niño.

“Por el tema de la pandemia aún no sé si haremos un hablatón o no, la gente ya ha traído a mi casa algunas cosas y confío en que podremos ayudar a esta noble señora y a este angelito que a pesar de lo duro de la vida no dejan de sonreír.

En su Facebook la periodista escribió: “¡Buenos días! Haré una recolecta en Carazo, de granos básicos, leche, pampers talla XG 4 o XG 5, ropa para el niño, lo que esté a su disposición, aunque las necesidades son muchas. El techo de la humilde casita está por caer, sería genial que se pudiera construir una a base de piedra, para las personas que estén interesadas en apoyar a doña Victoria del Carmen y al pequeño Elías Moisés, me pueden llamar 83860065 para ir a retirar los paquetes”.

Asimismo, la señora también tiene un pequeño celular al que pueden contactarle: 78522241.