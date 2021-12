Daniel Ortega recibió recursos millonarios por huracanes Eta e Iota, pero no se ven reflejados

Los desastres causados por los huracanes ETA y IOTA, le dieron al Gobierno de Nicaragua la oportunidad de tener acceso a financiamiento internacional que antes de los huracanes tenía bloqueado por la represión.

Un año después del paso de los huracanes ETA e IOTA por la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) se constató que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no realizó ningún esfuerzo significativo para mejorar las calles, caminos, infraestructura y calidad de vida de las poblaciones afectadas, arrojó un estudio elaborado por el Observatorio por la Transparencia y Anticorrupción.

El informe “¿Qué pasó con los fondos recibidos?”, señala que Ortega Murillo gestionó y recibió fondos de diferentes países y organismos internacionales por la suma de U $438,100,000. Sin embargo, la falta de transparencia impidió que se realizará un control efectivo del destino de las donaciones, para que se cumpliera con los objetivos de ayudar a la reconstrucción de casas e infraestructura vial.

“En ningún caso se explica qué se está haciendo para reparar los daños ni se da detalle de los lugares, puentes y caminos destruidos”, indica el informe

Solidaridad millonaria

El Informe de la Cooperación Oficial Externa 2020, divulgado en junio de este año por el Banco Central de Nicaragua, detalló los montos de préstamos y donaciones por país y por organismos, específicamente por los huracanes, que suman 238.1 millones de dólares.

Sin embargo, extraoficialmente se estima que el país pudo haber recibido entre 500 y 600 millones de dólares dirigidos a la asistencia de los territorios arrasados por esos huracanes.

Muestra de esto es que, en el contexto del impacto de los huracanes, el régimen solicitó un préstamo al Banco de Integración Económica (BCIE) por 300 millones de dólares, el cual fue aprobado en octubre de este año por el monto de 200 millones de dólares, 100 millones menos que los había pedido.

Además, el BCIE entregó 500,000 dólares en concepto de donación a Nicaragua.

También a través de este organismo regional, Nicaragua accedió a 84 millones de dólares para la ejecución del Proyecto Bio-CLIMA: Acción Climática Integrada para Reducir la Deforestación y Fortalecer la Resiliencia en las Reservas de la Biósfera Bosawás y Río San Juan.

Por ello se estima que Ortega-Murillo recibió cerca de U$ 438,100,000 en un momento en que Nicaragua tenía dificultades para acceder a financiamiento internacional, debido a la represión y encarcelamiento de opositores, así como por incumplir con los compromisos democráticos que exigen los organismos internacionales.

Clientelismo político

En el informe, el Observatorio por la Transparencia y Anticorrupción recogió diversos testimonios de locales que aseguran que no hubo ningún esfuerzo significativo para mejorar las calles, caminos, infraestructura y calidad de vida.

“Como el Gobierno suele ejecutar los fondos de una forma muy secreta, no se sabe en qué se ha invertido o se ha destinado esos fondos, casi no se mira nada en términos de obra y te puedo señalar que lo más sensible son las comunidades emblemáticas dañadas o afectadas por los huracanes, como son Haulover, Wawa, Waunhta, Layasiksa, Lapan, Klinhna, Karata, entre otras, y esas comunidades si usted va ahorita, después de un año de los huracanes, están ahí igual como cuando fueron devastadas, no ha habido un mínimo de esfuerzo de construcción o reconstrucción” dijo uno de los entrevistados anónimos a el Observatorio.

También señalaron que el régimen sandinista utiliza las donaciones como regalos directos del Gobierno, por lo cual los pocos proyectos fueron promovidos con el sello del partido FSLN y los beneficios fueron entregados a ciudadanos identificados como sandinistas.

Algunos comunitarios tenían la esperanza que durante la campaña electoral los recursos económicos donados fueran usados para inaugurar obras, pero el proceso de votaciones pasó sin penas ni glorias en la Costa Caribe.

En el proyecto de Ley del Presupuesto General de la República 2022, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) propone financiar con recursos del Fondo de Emergencia proyectos de infraestructura y vivienda en los territorios que fueron arrasados por los huracanes. Sin embargo, no da detalle de estos, lo cual confirma retrasos en la ejecución de obras.

“La información brindada por el Gobierno es general, opaca y no es detallada. Se puede deducir que los desastres causados por los huracanes ETA y IOTA, le dieron al Gobierno de Nicaragua la oportunidad de tener acceso a financiamiento internacional que antes de los huracanes tenía bloqueado”, concluyen.