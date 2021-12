Vilma Núñez recibe Premio Internacional de DDHH otorgado en España

11:37 a.m.

Vilma Núñez no asistió de manera presencial para evitar que el régimen de Daniel Ortega violente su derecho a la libre movilización

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, Vilma Núñez, fue galardonada este viernes 10 de diciembre con el premio internacional de Derechos Humanos otorgado por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, el cual fue recibido por Helen Arauz, una nicaragüense exiliada en Madrid, y víctima de las agresiones perpetradas por fuerza paraestatales durante el recrudecimiento de la represión en Nicaragua en 2018.

La Dra Vilma Nuñez no pudo estar presente en el acto de entrega porque “quiere seguir luchando en Nicaragua, no quiere que le violen su derecho a la libre movilización y porque es una forma de denunciar que los nicaragüenses no pueden salir de su propio país” señala el Cenidh.

Sin embargo, la presidenta de la organización logró conectarse de manera virtual para agradecer por el reconocimiento y continuar denunciando la realidad que se vive en Nicaragua.

“Gracias a las tecnologías, puedo hablarle este día a distancia, pero con el alma, y puedo abrazarlos con gratitud a ustedes, hermanos, y hermanas de luchas, integrantes de la asociación pro derechos humanos de España, infinitas gracias por otorgar este premio en esta etapa de mi vida y de mi patria, cuando miles y miles de nicaragüenses perseguimos la esperanza de que rescataremos para nuestra querida Nicaragua su derecho a ser libre y a ser libre” dijo Núñez al inicio de su participación.

De igual manera recordó que el régimen de Daniel Ortega se ha empeñado en imponer el terror en Nicaragua y destacó todo el accionar represivo que se agudizó el 18 de abril de 2018 durante la insurrección popular.

“Reciban de mis palabras las de miles de nicaragüenses que de diferentes formas combatimos hoy a un régimen empeñado a imponer el terror, de eso quiero hablarles la represión con la que el régimen respondió a la insurrección ciudadana el 18 de abril multiplicó nuestra indignación contra los abusos del poder y también potenció nuestra lucha de los años anteriores, siempre fieles a nuestros principios de acompañar a la gente en el lugar de los hechos, estuvimos en las puertas de las cárceles buscando presos, en los hospitales buscando heridos, en las morgues identificando cuerpos, en las casas de los asesinados acompañando sus duelos, siempre documentando el horro que estamos viviendo” dijo Núñez.

Por su parte Helen Arauz, destacó las cualidades de la presidenta del Cenidh, al momento de recibir el reconocimiento, señalando que “Vilma Núñez es una persona que toda su vida ha luchado y levantado su voz en pro de la justicia e igualdad de derechos”.