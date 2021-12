¿Por qué me corre?, reclamó maestra despedida por razones políticas en Juigalpa

La maestra de educación primaria Arelis Lagos Morales denunció que delegados del área de Recursos Humanos del Ministerio de Educación de Juigalpa, Chontales, la despidieron por razones políticas. La docente contaba con más de 15 años de experiencia en la enseñanza primaria.

Lagos transmitió en vivo desde la red social Facebook cuando recibió su carta de despido y posterior reclamo a las autoridades educativas del Colegio 30 de Mayo, de Juigalpa, donde laboró desde el 2019.

"¿Por qué me corre? ¿Por mala maestra? No verdad, no verdad porque yo no he fallado, revise mis cuaderno, digame cuando yo he fallado sin un plan de estudio, esto es política, pero me voy con la cabeza en alto. ¡Que viva Nicaragua Libre! porque no me van a callar ni mañana ni nunca. Sí soy maestra pero no me voy a dejar pisotear” expresó Lagos.

La docente explicó que decidió realizar la transmisión en vivo para evidenciar la arbitrariedad que cometen las autoridades del Ministerio de Educación en el país. Al mismo tiempo, la profesora señaló que prefiere morir de pie que arrodillada ante un dictador.

“Soy maestra, pero no soy de los que me dejo pisotear porque a como dijo —la exrea política — Irlanda Jerez: Prefiero morir de pie que arrodillada ante un maldito dictador. No me voy a afrentar de la bandera azul y blanco que la cobija como nicaragüense, mi bandera no es la roja y negra, mi bandera es la azul y blanco la que me vio nacer”, continuó

En el vídeo, la profesora expresó que ella hace patria desde su aula de clases no levantando la bandera sandinista.

“Recibí este año, en plena pandemia, 24 alumnos de segundo grado sin leer y todos salieron leyendo. A mí no me interesa hacer patria como las hacen ustedes, la patria la hago en mi aula, dando el pan de la enseñanza a como es, no dando mediocridades, porque gracias a Dios tengo varios títulos y estoy preparada”, manifestó