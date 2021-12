Familia nicaragüense pide asilo en EEUU, tras sufrir persecución en Costa Rica

La familia Alvarado Duran participó en las marchas contra el régimen de Daniel Ortega, pero nunca imaginó que movilizarse y expresar sus ideas fuera un “delito” debido a que empezó a sufrir amenazas de muerte, asedio e intimidación por parte de simpatizantes sandinistas y paramilitares en Teustepe-Boaco.

La familia nicaragüense Alvarado Duran pidió asilo político en Estados Unidos, tras sufrir persecución por hombres desconocidos en Costa Rica. La familia originaria de Teustepe-Boaco aseguró a 100%Noticias que decidieron exiliarse en EEUU debido a que San José se volvió inseguro para los refugiados políticos porque el régimen de Daniel Ortega envía paramilitares a localizar a los azul y blanco.

Tras el estallido social en abril 2018 en Nicaragua, la familia Alvarado Duran participó en las marchas contra el régimen de Daniel Ortega, pero nunca imaginó que movilizarse y expresar sus ideas fuera un “delito” debido a que empezó a sufrir amenazas de muerte, asedio e intimidación por parte de simpatizantes sandinistas y paramilitares en Teustepe-Boaco.

“Mi familia y yo participamos en las marchas cívicas al ver las muertes de los jóvenes universitarios ya que mi hija Katlen era una de ellos, yo participe llevando suministro de alimentos al tranque de el Empalme de Boaco y también en las marchas cívicas de mi comunidad”, narra Alfonzo Antonio Alvarado a 100%Noticias.

Inmediatamente empezó a sufrir persecución constante por parte de los paramilitares, quienes incluso atemorizaban a su hija-una joven universitaria- a tal punto que en una ocasión tuvo que irla a recoger al Centro de Estudios Superiores por temor a que fuera secuestrada por los paramilitares que la estaban esperando a la salida del centro.

“Mi hija Katlen me llama atemorizada que no quería salir de la universidad porque los paramilitares estaban afuera esperándola al salir, nos fuimos en el carro a recogerla pero cuando veníamos de regreso llegando a la entrada de Teustepe nos estaban esperando un grupo de paramilitares encapuchados y ahí estaba también Jhon Salas y Ángel Castillo-simpatizantes sandinistas-todos armados y apuntándonos con las armas, me hicieron bajar del carro, me golpearon con las armas frente a mis hijos y mi esposa gritaban”, expresó

Luego la familia sufría constante asedio e intimidación en su vivienda por parte de paramilitares que vigilaban su casa a todas horas.

“Estaban unos motorizados vigilando mi casa, llegaban 3 motos dos personas en cada moto con la luz de las motos en dirección a mi casa en el puro frente; en una ocasión hablaban entre sí que nos iban a quemar la casa estando nosotros dentro, por eso decidí huir con mi familia el 14 de junio del 2018 hacía Costa Rica por ser el país más cercano y accesible para muchos nicaragüense”, cuenta

Una vez en Costa Rica, esta familia descansó por un año de los asedios y amenazas, pero en 2020 Alvarado se percata que un hombre desconocido lo perseguía por las calles de San José, el episodio de persecución se repitió en tres ocasiones por lo cual interpuso denuncia en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero las autoridades no lograron identificar al sujeto.

“Ellos me dijeron que iban a investigar pero que si no había ninguna agresión ellos no podían hacer nada entonces yo me fui para la casa con mucho temor porque me estaba sucediendo lo mismo que en Nicaragua y que si esa persona me había localizado a mi en mi trabajo también pudo localizar mi familia donde vivíamos”, expresó

La familia interpuso denuncia en un organismo de derechos humanos nicaragüense para documentar la situación “En Costa Rica hay muchos paramilitares infiltrados del gobierno sandinista y mi familia y yo estábamos en peligro de persecución por infiltrados del gobierno sandinista. Entonces tomé la decisión de venir acá a EEUU, nosotros ya no podíamos seguir en Costa Rica porque ahí corríamos peligro”, insistió

La familia nicaragüense Alvarado Duran está integrada por Yesenia del Socorro Duran Corea, esposa, de 38 años, Katlen Alvarado Duran de 21 años y Heykel Alfonso Alvarado Duran de 15 años.