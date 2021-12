Estudiantes buscan información en Uhispam, pero portones lucen cerrados tras ser cancelados

Autoridades universitarias han evitado referirse al tema y de momento no han emitido ningún pronunciamiento para aclarar las dudas de los estudiantes.

Tras conocer la cancelación de la personería jurídica por parte de los diputados orteguistas, cientos de estudiantes llegaron hasta las instalaciones de la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), dirigida por el sandinista Leonardo Torres, para buscar información sobre su situación, pero no fueron recibidos.

100% Noticias logró comunicarse vía telefónica con algunos estudiantes de esta alma máter quienes afirmaron que los portones permanecen cerrados.

“Al ver en las noticias que le quitaron la personería jurídica a la universidad vine a ver qué pasará con nosotros, pero no nos recibieron. Dijeron que posiblemente emitan un comunicado informando sobre nuestro futuro”, relató un estudiante de tercer año de la carrera de ingeniería en sistemas.

El estudiante dijo que la medida tomada por los diputados viene a afectar a la comunidad educativa, quienes pagaban su mensualidad puntual para poder estudiar.

“La pregunta que yo me hago es que si la universidad nos va a regresar el dinero de todo el tiempo que estudiamos acá, porque si ya no podremos estudiar, quiere decir que nos lo tienen que regresar ya que no podrán graduarnos”, expresó a 100% Noticias una joven estudiante de periodismo.

El sitio web de la Universidad Hispanoamericana detalla que el alma máter ofrece 15 carreras universitarias entre licenciaturas e ingenierías y tiene sede en los departamentos de Managua, Masaya, Granada, Jinotepe (Carazo) y Rivas.

Además, detallan que tienen convenios con 24 alcaldías, 14 hoteles, 18 instituciones de diferentes áreas, así como nueve universidades internacionales.

Sin dar la cara

Leonardo Torres, quien también es representante del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), otra entidad no gubernamental a la que Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron cancelarle la personalidad jurídica, no se ha referido al tema y ha evitado dar entrevistas a los medios de comunicación.

“Ahorita estoy en una reunión y no te puedo responder”, respondió Torres a un equipo periodístico de canal 10 que lo llamó por teléfono para saber su posición sobre la medida de Ortega.

En el año 2018, Leonardo Torres participó como miembro del bloque orteguista en el diálogo que la oposición montó con Daniel Ortega en el 2018.

Este medio de comunicación intentó llamar a los números telefónicos de la universidad, con sede en Managua, pero la línea no fue respondida. De igual manera, las autoridades no han emitido ningún comunicado o pronunciamiento sobre la decisión del régimen.

“Estamos en veremos”

Un trabajador de la Universidad Hispanoamericana, quien también pidió el anonimato por temor a represalias, lamentó la decisión de los diputados orteguistas de cancelar la personalidad jurídica y dijo que de momento no han recibido ninguna comunicación oficial de parte de las autoridades universitarias.

“Estamos en veremos. No sabemos qué va a pasar con nosotros, lo que sí es un hecho es que ya no vamos a trabajar porque la universidad dejará de operar. Los chavalos están en el limbo”, expresó la fuente.

“Le pasaron la cuenta a Leonardo Torres”, añadió la fuente, quien recordó que en el año 2018, cuando José Adán Aguerri dejó la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Torres fue quien tomó el mando del Cosep.